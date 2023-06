Belgisch-Armeense Angelina (25) baat buitenbar en cultuurplek DURFBAR uit: “Ik ben iemand met veel energie en een sociaal hart”

Eind april zwaaiden de deuren open van de zomerbar op de site van Broelkaai 6 in Kortrijk De stadstuin werd omgetoverd tot hét terras voor elke Kortrijkzaan. DURFBAR is ook het ankerpunt voor de activiteiten van DURF2030, dat culturele experimenten stimuleert in aanloop naar de Kortrijkse kandidatuur om Culturele Hoofdstad van Europa te worden in 2030. “Naast een buitenbar is het ook een ontmoetingsruimte voor allerlei culturele projecten. Het is de toegangspoort voor mensen die meer willen weten over onze kandidatuur of zich willen engageren”, zegt Angelina Toemasian.

Angelina had haar allereerste werkervaring bij OCMW Kortrijk, maar het traditionele werkrooster bood haar te weinig uitdaging, vond ze. “Ik hoef geen maatschappelijk werker te zijn om goede daden te doen of om mensen te helpen. Dat zit gewoon in mij als persoon. Ik wil er zijn voor medemensen en inspringen waar ik kan. Ik ben daarmee opgegroeid. Al van kleins af aan krijg ik die waarden met de paplepel mee. Mijn toenmalige collega en intussen hartsvriendin Justine moedigde me aan om te solliciteren op de vacature van DURFBAR.”

Ontdekking

Initieel bestond de job uit meerdere verantwoordelijkheden, zowel exploitatie van de site en het oprichten/organiseren van de bar als organisatorisch invulling geven aan DURF-projecten. “Tijdens het sollicitatiegesprek voelde ik meteen een klik, maar aangezien het een volledig nieuwe functie was, waren er ook geen duidelijke richtlijnen voor handen. Het afgelopen jaar was dus nog super veel ontdekken en kennismaken met onze partners waaronder kunstencentrum BUDA, Refu Interim en NEXT. De bar erbij nemen bleek uiteindelijk te veel voor één persoon. Ik ben iemand met veel energie, ambities en een sociaal hart, maar in mijn gedrevenheid begon ik een beetje van mijn pluimen te verliezen.”

Wie is Angelina?

Privé: Angelina is geboren in Armenië en verhuisde op haar twee jaar naar België samen met haar ouders, haar oudere broer Ambartsum (28) en jongere broer Gor (11). Ze wonen in Vichte, maar Angelina zal je dankzij haar sociaal netwerk, werk en Armeense dans bij vzw Narek & Armenian Dance Belgium vaker in Kortrijk vinden. Opleiding: Ze studeerde Handel in de Sint-Paulusschool campus College in Waregem. Vervolgens studeerde Angelina sociaal werk aan de hogeschool VIVES in Kortrijk. Ze behaalde na een traject van zes maanden bijkomend nog een specialisatie Jeugd aan Inholland te Amsterdam. Loopbaan: Angelina startte na haar studies bij het OCMW in Kortrijk, haar stageplaats, als maatschappelijk assistent. Sinds april vorig jaar werkt ze bij DURF2030, als DURFBAR- exploitatieverantwoordelijke te Broelkaai 6.

Initieel zou het gebouw te Broelkaai 6 sluiten tot de renovatie in mei 2024, maar gezien de kandidatuur voor Culturele Hoofdstad van Europa 2030 leek dat geen slimme zet. Samen met Alexander Ververken, directeur van Schouwburg Kortrijk, pitchten ze het concept van DURFBAR bij Stad Kortrijk. “Het project DURFBAR is voor mij als de Armeense zegswijze ‘Eens je stapt in een dans, moet je dansen tot het einde van het liedje. Ik heb een doel waar ik volledig achter sta. DURFBAR werd goedgekeurd, dus zochten we iemand voor de organisatie van de bar. Toen kwam Emma erbij.”

Het project DURFBAR is voor mij als de Armeense zegswijze ‘Eens je stapt in een dans, moet je dansen tot het einde van het liedje’ – Angelina Toemasian

Zo werd het duo achter DURFBAR Emma Pauwels (28) en Angelina, twee energieke, complementaire jonge vrouwen. Emma is het gezicht van de bar, Angelina staat sindsdien in voor de organisatie van de bar en exploitatie van de site, alsook in het kader van de projecten van DURF.

“Met DURFBAR hebben we een idyllisch plekje in de tuin gecreëerd. Met veel zorg hebben we enkele zaken aangepast zoals de aanleg van een nieuw terras en het stutten van de doorgezakte boswilg, die nu de hotspot van de tuin geworden is. In het salon van de bar kunnen we mensen niet meer toelaten om de druk op het gebouw te verlichten.”

We zijn een plaats waar iedereen welkom is met hun idee. DURF staat voor samenwerkingen tussen verschillende mensen

Verenigingen, organisaties en lokale ondernemers kunnen terecht in BK6 om één van de vergaderzalen op het gelijkvloers te huren. Particulieren kunnen dan weer terecht in de Orangerie voor privé-evenementen. Ook de tentoonstellingsruimte in de zijvleugel kan gehuurd worden voor tijdelijke expo’s. “We zijn een plaats waar iedereen welkom is met hun idee. DURF staat voor samenwerkingen tussen verschillende mensen. Hier in BK6 sta je er nooit alleen voor. Zo was bijvoorbeeld de fuif Habibeats tijdens Sinksen een concept van Refu Interim in samenwerking met BUDA en DURFBAR. Zo creëer je zalige projecten. Energie kunnen geven en laten doorstromen, geeft voldoening.”

Focus 23

Dit weekend staat de Focus23 tentoonstelling van CVO Scala gepland, de bar is daarom uitzonderlijk open op zaterdag van 11 tot 23 uur en zondag van 11 tot 17 uur. De bar is tijdens die uren eveneens open. Op donderdag 15 juni zet DURFBAR de hele dag vanaf 9 uur de poort van de tuin open voor iedereen die wil meedoen aan de Outdoor Office Day, waarbij werken in buitenlucht centraal staat, met als afsluiter een afterwork cocktail en muziek van Operatiekwartier tot 23 uur. Op 23 juni volgt het evenement DURFBAR // GIGI x LECLAIR van 18 tot 1 uur. De dag erop, 24 juni van 13 tot 23 uur, kan je in Broelkaai 6 terecht voor Vint’Art. “Een ‘klein festival’ waarbij vintageverkoop, henna-art, bloemenworkshop, DJ en foodtrucks elkaar zullen kruisen.” DURFBAR is telkens open op donderdag, vrijdag en zaterdag telkens van 17 tot 23 uur. Op donderdag maakt OK Radio telkens radio van 19 tot 23 uur.

Iedereen met zin om te organiseren of te exposeren, kan contact opnemen met Angelina via angelina.toemasian@kortrijk.be.