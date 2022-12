Bekroond restaurant De Overburen kan terugblikken op fantastisch 2022: “Gault&Millau is geweldige boost”

De nieuwste Gault&Millau-gids telt liefst acht Roeselaarse adresjes die in de prijzen zijn gevallen. De nieuwste topplek in de culinaire bijbel luistert naar de naam De Overburen. De 12 op 20 die de recensenten hen schonken, beschouwen zaakvoerders Benoit Vercaemst en Jill Hemeryck vooral als een erkenning voor het harde werk dat ze de voorbije jaren hebben geleverd. Ze blikken terug op een fantastisch 2022. “Het wordt een mooi eindejaar”, glunderen ze. “We weten waarop we zullen klinken.”

Fris ogend interieur dat bij aankomst meteen voor een goed gevoel zorgt. Chef Benoit Vercaemst bevestigt dat sentiment met een simpele en elegant ogende presentatie van zeewolf met groene asperges, prei en emulsie van algenboter. Knap nagerecht rond Bretoens zandkoekje, Italiaanse meringue en crème van yuzu.

Wie de beschrijving van De Overburen bij Gault&Millau leest, krijgt meteen het water in de mond en zin om een tafeltje te boeken bij Benoit Vercaemst (32) en Jill Hemerick (37). Al raden we je aan om niet last minute je slag te slaan. “Sinds Gault&Millau ons heeft opgenomen, lopen de reservaties snel binnen”, glimlacht Benoit. “De weekends waren al druk, nu lopen ook de weekdagen vlot vol. En mensen leggen nu al maanden vooraf hun komst vast. Dat is nieuw voor ons. Wat ons begin november overkomen is, bezorgt ons een geweldige boost.”

Wereldse twist

Toch is De Overburen er eerder toevallig gekomen. Benoit werkte jaren als leerkracht in Roeselare en hopte van de ene school naar de andere. “Maar ik werkte ook in café Moustache op de Grote Markt. Daar is de horecasector in mijn bloed geraakt, denk ik. Plus: ik vind het de max om mensen in de watten te leggen.”

Zo groeide het idee voor een eigen horecazaak, iets wat Benoit en Jill in 2015 in de praktijk wisten om te zetten. Toen gingen ze in de Stationsdreef van start, “met een cafeetje waar je ook een zelfgemaakte spaghetti kon eten”, gaat Benoit verder. “In 2018 verhuisden we naar ons huidig onderkomen in de Weverijstraat, maar tijdens de verbouwingen hier hebben we aan het Sint-Amandsplein zes maanden lang een pop-up gerund: Winterkost by De Overburen. Om mensen warm te maken voor wat we hier zouden doen.”

We staan nu in de gids, we willen er ook blijven

Vier jaar na de verhuizing zit het restaurant op kruissnelheid. “We staan voor kraakverse en originele gerechten en verrassende smaakcombinaties. Hier kan je klassieke Belgische gerechten met een wereldse twist op je bord krijgen, maar evengoed geldt het omgekeerde. Om de vijf à zes weken stel ik een nieuw menu samen en probeer ik onze klanten opnieuw te verrassen.”

Werk van velen

Benoit staat als chef-kok achter het fornuis, Chelsea Vandenbulcke is zaalverantwoordelijke. “Mijn partner Jill neemt de hele vormgeving voor zich”, gaat hij verder. “De Overburen is het product van een hecht team dat elkaar perfect aanvult, want we kunnen ook rekenen op trouwe flexi-jobbers. Dat Gault&Millau ons heeft opgemerkt, is het werk van velen.”

Die erkenning doet erg veel deugd, klinkt het. “We zijn doodcontent”, glundert Benoit. “Had je me tien jaar geleden gezegd dat ik ooit een eigen restaurant zou hebben dat punten scoort bij een van de belangrijkste culinaire gidsen van deze planeet, dan had ik eens goed gelachen. Maar zie… Dit is ook het bewijs dat wanneer je écht iets wil, je het ook kan bereiken.”

De komende jaren willen Benoit en zijn team vooral bevestigen. “We staan nu in de gids, we willen er ook blijven. En wie weet nog wat hoger scoren? Bij elk nieuw menu leg ik de lat een tikkeltje hoger voor mij. Elk detail moet kloppen. Op het bord, in de zaal, in de keuken…”

Roelevard

Met De Overburen heeft Roeselare er opnieuw een culinaire pleisterplaats bij. “We zijn er ons van bewust dat onze thuisstad het op dat vlak erg goed doet”, zegt Benoit. “Hier kan je op elk niveau heel lekker eten: van de top onder de sterrenzaken tot hippe foodbars, we hebben alles in huis. Momenteel zitten we stevig verankerd in Roeselare en met Roelevard, dat hier pal naast onze zaak wordt opgetrokken, krijgen we er straks veel nieuwe potentiële klanten bij. Al zien we dat, sinds het Gault&Millau-verhaal, steeds vaker mensen van buiten de stadsgrenzen de weg naar ons vinden. Meer nog: pas nu lijkt de Roeselarenaar ons écht te ontdekken.”

De toekomst zien Benoit en Jill rooskleurig tegemoet. “Laat ons nog maar even verderdoen zoals het nu loopt, maar dit hoeft niet per se ons eindpunt te zijn. We houden ervan om een restaurant uit de grond te stampen en een concept uit te werken dat aanslaat. Wie weet kiezen we binnen enkele jaren voor iets compleet nieuws. Maar dat is voor later. Dit verhaal zijn we nog maar pas aan het schrijven.”