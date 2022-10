Bekendste cocktailbar van Vlaanderen sluit nog deze maand de deuren: “Nu even herbronnen, maar we komen terug”

Het begon in de zomer van 2013 met een zomerse pop-up onder leiding van Jan Van Ongevalle, maar groeide al snel uit tot dé hotspot voor cocktailfans. Sinds enkele jaren staat Noa, jongste telg van de familie Van Ongevalle, er achter de bar. Met succes. The Pharmacy in Knokke-Heist is dan ook de bekendste cocktailbar van West-Vlaanderen en ver daarbuiten, maar sluit eind deze maand de deuren. Al kijken de Van Ongevalles nú al uit naar de toekomst.

Cocktails shaken: het zit de familie Van Ongevalle in hun DNA. Het begon in de zomer van 2013 met The Pharmacy in Knokke – waar Noa vandaag nog steeds achter de bar staat, Ran opende zijn eigen Bar Ran in hartje Brugge en papa Jan staat momenteel aan het roer van Ugly Duckling in de Lippenslaan in Knokke. En dan zwijgen we nog over Hannah, de oudste dochter van Jan en in het verleden al uitgeroepen tot de beste bartender van het land.

TrotsOm maar te zeggen: The Pharmacy in de Elisabethlaan is een begrip geworden in horecamiddens. Maar daar komt nu een eind aan. Eind deze maand sluit de bekendste cocktailbar van West-Vlaanderen en ver daarbuiten de deuren. “Met een zwaar hart en een traan”, aldus Noa Van Ongevalle. “Maar op 23 oktober sluiten we de deuren van The Pharmacy. Het verhaal is geschreven.”

Noa blikt alleszins met veel trots terug op de voorbije jaren. “Sinds dag één was onze spraakmakende bar een speakeasy met soul. Ontelbare gasten vonden de weg naar de geheime deur en kregen hier een medicinale dosis geluk, troost of passie in gastronomische cocktailvorm toegediend. Al die bezoekers maken vandaag als vanzelfsprekend deel uit van de grote Pharmacy Family. Zij delen voor eeuwig honderden onuitspreekbare anekdotes, herinneringen aan vernieuwende smaken die hier werden gecreëerd, een onverwoestbare vertrouwensband en die heerlijk ongetemde lust for liquid healing.”

HerbronnenHoewel The Pharmacy fysiek de deuren sluit later deze maand, blijft de filosofie wel verder leven. “The Pharmacy is niet louter een plek, maar een filosofie. En die blijft bestaan in dromen en ideeën. We gaan nu even herbronnen en op zoek naar een nieuwe bestaansvorm van The Pharmacy, waarbij we minder onderhevig zijn aan de crisis die vandaag door de horeca waart. En dan komen we terug. Con gusto”, zegt Noa Van Ongevalle. (MM)