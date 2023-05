Bekende zaak Moose krijgt nieuwe uitbaters: “We zetten Scandinavische concept verder”

Jonge ondernemers Pavo en Céline nemen met de belangrijke steun van David Pieters het bekende restaurant Moose in de Oostendse Wellingtonstraat over. “Ik zal nog een traantje laten”, zegt Saskia Defever, die de zaak opbouwde.

“Ik werkte 20 jaar in de banksector en speelde al enige tijd met het plan voor een eigen zaak. De aanzet kreeg ik van mijn mama, die boven de zaak woont in de nieuwbouw. Het pand in de Wellingtonstraat stond casco en het was een mooie oplossing om mijn droom te realiseren”, zegt Saskia Defever (50). “Ik kon mijn passies voor koken, interieur en Scandinavië combineren, stelde die voor aan Bart Versluys en we richtten alles op zes maanden tijd in.”

Meteen schot in de roos

Moose startte in oktober 2017 en was eigenlijk meteen een schot in de roos. “Ik startte met het restaurant en de typische Scandinavische ontbijten. Dat was erg succesvol omdat hier niet de traditionele biefstuk en tong op het menu stonden. Maar de klanten bleven ’s morgens voor de gezelligheid lang tafelen en dat zorgde voor drukte tegen de middag voor de lunch. We maakten alles zelf en dat was naar rendabiliteit toe moeilijk houdbaar. Ik voerde de ontbijten af, maar tot op de dag van vandaag hoor ik daar nog lovende woorden over.”

Saskia concentreerde zich op de lunch. De link naar Scandinavië bleef: op de kaart bleven de Zweedse balletjes, eland, rendier, Lapse en Noorse salades… “Ik heb ook nog een gezinsleven, maar was na de pandemie toch verplicht om op vrijdag- en zaterdagavond te openen om Moose te laten renderen. De klanten waren Oostendenaars en tweedeverblijvers.”

Ook nog thuisleven

Toch stopt Saskia na vijf jaar. “Er zijn twee redenen. Enerzijds de gezondheid van mijn mama. Ze is 73 en ik doe de zaak samen met haar. De hoofdreden is dat ik ook nog een thuisleven wil. De avondopeningen waren soms zwaar. De beslissing om te stoppen, was niet eenvoudig, zowel bij mijn mama als voor mezelf, want ik heb heel veel passie in deze zaak gestoken. Ik stop op 10 juni en neem dan enkele weken vakantie. Ik zie daarna wel wat er op me afkomt. Ik ben een bezige bij en wil weer wat doen in de bedrijfswereld met mijn diploma economie. Ik ben blij dat alles behouden blijft bij de nieuwe uitbaters, maar weet zeker dat ik bij de overdracht nog een traantje zal laten.”

Jonge ondernemers

Pavo Deltombe (27), studeerde af als kok aan Ter Groene Poorte in Brugge en deed ervaring op in sterrenzaken. “Na mijn studies legde ik me toe op evenementen, maar het kriebelde erg om te koken. Ik ben blij dat ik nu Moose kan overnemen. We zetten het Scandinavische concept verder en ik zal er een meer verfijnde toets aan geven.” Pavo gaat voor zijn nieuwe job zelfs op studiereis naar Denemarken en is niet bang van de uitdaging : “Hier zijn 40 plaatsen en dat kunnen we aan. Er komen ook tafels met zicht op de keuken.”

Céline Swinnen (21) groeide op in de horeca; haar grootmoeder had een eigen zaak en haar mama is souschef. “Zelf ben ik aan de slag in de Hippo 12 en zie deze uitdaging helemaal zitten. Ik heb een groot verantwoordelijkheidsgevoel en dat zal me hier als zaalverantwoordelijke van pas komen. Pavo en ik zijn bijna buren en hebben dezelfde vriendengroep. Het zal wel klikken.”

Know-how van David

De nieuwe uitbaters zijn eigenlijk met drie. David Pieters (41) heeft al 16 jaar volkscafé ’t Pubtje in De Haan. Hij is gepokt en gemazeld in de horeca, zijn grootouders hadden nog ‘La Becasse’ in de Langestraat op de plaats waar nu Lafayette is. “Mijn vader heeft 30 jaar de Chapeau gehad op het Vissersplein”, zegt David trots.

“Pavo heeft bij mij gewerkt en het idee was altijd om iets te starten als dat op ons pad zou komen. Ik kende Moose al en toen Pavo met het idee kwam en ik de zaak zag, was ik meteen verkocht. Ik ben geboren en getogen in Oostende en heb niet getwijfeld over deze mooie kans die ik ook aan die jonge gasten kan geven. Overdag blijf ik in ’t Pubtje en doe de avondservice in Moose. We zullen vijf dagen per week een middag- en avondservice hebben en worden een volwaardig restaurant. Het is voor mij erg speciaal dat ik ook in mijn geboortestad mijn horecavoet kan zetten.”