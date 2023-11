Bekende sterrenzaak in Knokke-Heist sluit tijdelijk de deuren en gaat daarna voor nieuw concept: “Het zal allemaal wat intiemer en exclusiever zijn”

‘Cuines, 33′, de sterrenzaak van Edwin Menue en Fleur Boussy in Knokke-Heist, sluit binnenkort drie maanden de deuren. Na een volledige renovatie heropent het restaurant in het voorjaar van 2024 voor maximaal zestien gasten. “We mikken op nóg meer beleving. Een bezoek moet een echte ervaring zijn”, zegt het koppel. En het doet stiekem dromen van een tweede ster.

Eerst was er de droom om als motorcrosser EK’s en WK’s te rijden. Nadat de Zeeuw Edwin Menue die droom na verschillende blessures moest opbergen, werd de keuken zijn nieuwe domein. Via Oud Sluis van Sergio Herman kwam hij in Knokke-Heist terecht, waar hij met zijn restaurant Cuines, 33 al elf jaar een Michelinster heeft.

Maar stilstaan is achteruitgaan, zullen we maar denken. Want de ambitie van Edwin en zijn partner Fleur Boussy blijft groot. Op 30 december sluit het koppel de deuren van de sterrenzaak. Tijdelijk weliswaar. In het voorjaar van 2024 verwelkomen ze opnieuw gasten in een volledig vernieuwd Cuines, 33.

Zestien gasten

“Momenteel hebben we plaats voor zo’n dertigtal gasten”, zegt Edwin. “Na de renovatie ontvangen we maximaal zestien mensen. Het zal allemaal wat intiemer en exclusiever zijn. Natuurlijk zijn we trots op wat we allemaal bereikt hebben. Toch voelen we ons klaar voor een volgende stap. De plannen geven ons veel energie. Het is ook gewoon leuk om eens iets volledig anders te beginnen.”

Wat de gasten mogen verwachten? Een volledig ander decor om te beginnen. “Verder gaan we werken met verschillende ruimtes en keukens”, legt Edwin uit. “De gasten schuiven als het ware mee per gerecht. We ondergaan een betoverende transformatie om de mensen een nog meeslepender culinaire ervaring te bieden.”

Het decor en de indeling mogen dan wel volledig veranderen, de ambitie blijft hetzelfde: sterrenniveau. “Weet je, we moeten mee met de realiteit in de sector. Bovendien is het – zoals iedereen wel weet – niet eenvoudig om nieuw en geschikt personeel te blijven vinden. We zullen met een klein, maar zeer gemotiveerd team aan de slag gaan.”

Tweede ster

Eind 2023 is het dus gedaan met de Cuines, 33 die we vandaag kennen. “Voordat we onze deuren voor de renovatie sluiten, verwennen we de gasten graag nog eens met een laatste dans van smaken met ons vertrouwde menu”, zeggen Edwin en Fleur. “Stilzitten zullen we tijdens de verbouwingen niet doen. Tijdens de renovatie willen we graag ons culinair avontuur voortzetten bij de mensen thuis. Klanten kunnen Cuines, 33 tot bij hen thuis halen.”

En de toekomst? Die oogt alleszins rooskleurig. Duurzaamheid én kwaliteit zullen daarbij centraal staan. “Het nieuwe hoofdstuk bewijst onze ambitie. En ja, we durven daarmee zelfs dromen van een tweede ster”, stelt Edwin. “We mikken op nóg meer beleving. Een bezoek moet een echte ervaring zijn.” (MM)