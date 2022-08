Bekende ondernemer opent ijssalon Friola: “Hopelijk kunnen we concept uitbreiden”

IJssalons schieten als paddenstoelen uit de grond en ook in Menen blijven ze niet achter. In samenwerking met Pascal Verduyn van de crèmerie in de Barakken opent ondernemer Pierre Vandeputte Friola op de Grote Markt. Een ambitieus project dat hij ook graag wil uitrollen in andere steden.

Het aantal ijsverkopers is in ons land de laatste tien jaar vertienvoudigd. Ook in Menen konden ze niet achterblijven. Een groot spandoek op de Grote Markt kondigt het al een tijdje aan: vrijdag 19 augustus opent ijssalon Friola de (diepvries)deuren.

Het pand op de Grote Markt 33 waar de lekkernijen verkocht zullen worden huisvestte tot voor kort Lord of the Wings. Die zaak trok naar Ons Dorp, waarna eigenaar Pierre Vandeputte aan het nadenken sloeg. Wat nu? “Het idee kwam er ergens in april. Ik was met mijn zoon Nathan een ijsje gaan eten bij crèmerie Pascal in de Barakken en hij kwam met het idee om er een ijssalon in te steken.”

Het idee rijpte enkele dagen in het vriesvak, maar al snel hakte de ondernemer de knoop door. Meteen nam hij een marketingbureau en een interieurinrichter onder de arm en ging hij aan de slag. Na goed drie maanden staan de twintig smaken ijs te wachten om opgelikt te worden. “We werken daarvoor met het ijs van Pascal van de crèmerie”, zegt Pierre. “Het is lekker en vers en kan niet beter, waarom zouden we dan niet samenwerken?”

Als het ijs goed is, dan volgt de rest? Dat is althans de hoop van de Meense ondernemer. “We hopen er echt wel een sterk merk van te maken. In de toekomst hopen we zelfs het concept uit te breiden naar andere steden en gemeenten.”

Dat concept is – los van de slogans en huisstijl – eenvoudig. “Je kunt hier ijs kopen op een hoorntje, in een potje of per liter. Je kunt het ook ter plekke opeten op het terras, binnen of op de bovenverdieping. Daarnaast bieden we ook milkshakes, wafels en pannenkoeken aan”, klinkt het.

Het aanbod dranken is dan weer wel anders dan anders. “We serveren sowieso geen alcohol omdat we niet de concurrentie willen gaan met de andere horecazaken in het centrum – daarom dat we ook geen croques of spaghetti verkopen. Met onze limonades en soorten thee willen we ons onderscheiden. Voor elk drankje gaat bovendien een deel van de opbrengst naar goeie doelen.”

In Friola zal alles in goede banen geleid worden door de Meense Camille Van Acker (25). Ze wordt in het begin bijgestaan door Bruno Ghyselinck en Nathalie Dewitte, die tot voor kort Sfeercafé Ons Dorp openhielden. “Zij zullen de Sinatra Bar openhouden, ook op de Grote Markt. De werken voor dat pand lopen echter wat vertraging op en in tussentijd kunnen ze hier hun commerciële kunnen botvieren.”

Friola zal in de zomer elke dag open zijn van 11 tot 21 uur, in de winter is dat van 11 tot 18 uur en is de zaak ’s maandags gesloten. Komend openingsweekend zijn er tal van welkomstacties. (JD)