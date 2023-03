Bekende frituur Edewalle te koop, uitbaters verhuizen naar Malta

Frituur Edewalle is een begrip in het kleinste gehucht van de gemeente. Benny Vergote en Veerle Vanderheeren namen de frituur acht jaar geleden over van Benny’s ouders, maar de lokroep van Malta, waar ze een tijd geleden een B&B uitbaatten, bleef weerklinken. Binnenkort willen ze dus opnieuw naar hun tweede vaderland en staat de bekende frituur te koop.

“In 2011 ruilden we ons praatcafé Oud Cortemarck voor een nieuw leven op het Maltese eiland Gozo”, steekt Benny (45) van wal. “We baatten er B&B Gozo Hills uit. Toch keerden we in 2016 terug naar België en werden in opvolging van mijn ouders, de nieuwe frituristen van Edewalle, een frituur die hier al sinds 1999 gevestigd is. We hadden wel nog steeds het idee in ons achterhoofd om ooit terug te keren, bijvoorbeeld als we met pensioen zouden gaan. We merkten ook, telkens we er teruggingen op reis, dat we daar ons hart verloren hadden. Dus we hakten onlangs de knoop definitief door en beslisten terug te keren naar Malta. Waarom zouden we het niet doen? Onze ouders zijn nog in uitstekende conditie en we hebben zelf geen kinderen. Dat maakt de beslissing alleen maar eenvoudiger.”

Mondje Maltees

“Bij deze willen we dus graag ook alle roddels de kop indrukken”, vervolgt Veerle (44). “We gaan niet scheiden of er zijn geen andere moeilijkheden (lacht). We keren gewoon terug naar die plek op aarde waar ons hart ligt.”

“We hebben altijd heel graag de frituur uitgebaat en we blijven dat doen, zolang er geen overnemer gevonden is. We stapten naar vastgoedmakelaar Sinnaeve in Koekelare en we hopen dat zij ons aan een koper of overnemer kunnen helpen. Het plan is om in Malta weer werk te zoeken. We volgden ooit Maltese lessen, dus we kunnen ons daar behoorlijk uit de slag trekken. Maltees is een beetje een mengelmoes van Frans, Italiaans en Arabisch. Onze administratieve gegevens zitten daar nog steeds in de computer, ze moeten enkel weer geactiveerd worden. Ik wil er in Gozo werk zoeken en vinden en ook Benny kreeg al enkele aanbiedingen, toen kennissen daar hoorden dat we weer zouden verhuizen.”

Talenkennis

“Onze talenkennis is daarbij een pluspunt. Op de luchthaven hebben ze maar al te graag iemand die zowel Nederlands, Engels, Frans, Duits en een mondje Maltees spreekt. Velen denken dat we enkel en alleen naar Malta trekken voor het zachte klimaat. Dat Maltees weertje is natuurlijk mooi meegenomen, maar dat is maar bijkomstig. Het feit is dat je daar een paar versnellingen minder nodig hebt, begrijp je? Hier in België hebben we 7 vitessen nodig, daar in Malta maar 3.”

“Maar wie dus nog een frietje wil komen stekken bij ons in frituur Edewalle, kan dat voorlopig nog steeds in de P.D. Vanhauttestraat in Edewalle”, besluit Benny. (JD)