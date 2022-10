Bekende chef Vincent Florizoone start nieuw restaurant 2Roast in Knokke-Heist: “Ik teel bijna alle producten op mijn eigen erf”

De flamboyante chef-kok Vincent Florizoone, die tijdens de coronacrisis flink uithaalde naar Marc Van Ranst, staat sinds kort aan het fornuis van zijn eigen restaurant 2Roast, aan het Verweeplein. “Tussendoor studeer ik voor bioboer”, zegt Flori.

‘Grill en kip aan ’t spit’: op de cover van de menukaart van 2Roast, het nieuwe restaurant van chef Vincent Florizoone (43) op het Verweeplein in Knokke, winden ze er niet veel doekjes rond. Je kunt er terecht voor sappige kip aan ’t spit en een gegrild stuk vlees. Het klinkt eenvoudig, maar toch is er door Florizoone – Flori voor de vrienden – en zijn team goed over nagedacht. Met titels als ‘Beste Jonge Chef’, ‘Beste Bierchef’ en ‘Meest Innovatieve Chef’ op zijn palmares, wil Florizoone ook in een ogenschijnlijk eenvoudig concept uitblinken. De man runde eerder zijn eigen restaurant Grand Cabinet in Nieuwpoort en werkte ook een tijd als chef bij Brasserie Albert in Oostende.

“95 procent van de gebruikte producten teel ik eigenhandig op het erf van mijn ecoboerderij in Loppem. De rest is afkomstig van biozorgboerderij De Zaaier in Ruddervoorde en van Foccas uit Staden”, vertelt Flori. “Wat het vlees betreft, kies ik resoluut voor stressvrij rasvlees van runderen, varkens en kippen die genieten van een vrije uitloop.”

“Wat het vlees betreft, kies ik resoluut voor stressvrij rasvlees”

Op de kaart van 2Roast vind je geen voorgerechten, maar wel gerechtjes om te delen: Vietnamese springrolls, bruschetta, naanbrood en diverse Thais geïnspireerde hapjes. Bij de hoofdgerechten spelen brochettes een belangrijke rol, maar dan wel uitsluitend van kwaliteitsvlees. Denk aan: rundvlees van Holstein-Friesian, varkensvlees van Duroc d’Olives of van het Duke of Berkshire-ras, gekweekt bij de chef zelf in Loppem. Voor de groenten en bijgerechten kan je je verwachten aan onder meer handgesneden frietjes.

De mayonaise en zelfs ketchup zijn huisgemaakt. De meer avontuurlijke eters kunnen kiezen voor de ‘kinky’ bijgerechten, die op zich een culinaire reis vormen langs onder meer Italië, Marokko, Indonesië en Thailand. Als bierchef heeft Florizoone ook gezorgd voor een mooie bierkaart waarbij vooral ook de kleinere brouwerijen uit de regio een plaatsje krijgen.

Carrièreswitch

De zaak, die duidelijk inzet op biologische voeding, is in zeker zin de voortzetting van een carrièreswitch die Florizoone een viertal jaar terug maakte. Na een succesvol restaurantparcours trok hij zich terug op het platteland om op zijn eigen hoeve biologische groenten en kruiden te telen. Hij begon daarnaast ook met het kweken van naakthalskippen.

“Ik volg drie dagen per week theoretische en praktische lessen in Gent om op het einde van het 2,5-jarige traject het diploma van bioboer te behalen”, zegt Vincent Florizoone, die, als hij niet op school of in de keuken van zijn restaurant is, aan het werk is in zijn eigen ecoboerderij om de beste producten voor 2Roast te kweken en telen.