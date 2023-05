Bekende brouwerij Jus de Mer uit Middelkerke heeft nieuwe eigenaars: “We mikken op expansie naar alle hoeken van Vlaanderen”

Brouwerij Jus de Mer van Bart Mortier en Alexander Verlinde uit Middelkerke is in nieuwe handen: Stijn Roels uit Oostduinkerke heeft de florerende onderneming overgenomen en zal, geruggensteund door Sam Stommeleer, Jus de Mer op nog grotere schaal verspreiden: “Het product is te goed om alleen maar regionaal te scoren. We mikken op expansie naar alle hoeken van Vlaanderen.”

Allebei gepassioneerd door bier, vonden Bart Mortier en Alexander Verlinde elkaar in oktober 2014. Hun liefde voor het edele vocht leidde hen naar veel nachtelijke uurtjes op zoek naar de juiste formule om een exclusief biertje te brouwen. Drie jaar werd geëxperimenteerd in hun garage. Uiteindelijk werd een eerste brouwsel – twintig liter – goed bevonden. Het duo spendeerde al zijn vrije tijd in de zaak tot de twee honderd procent tevreden waren. Artisanaal brouwen en topkwaliteit kwamen altijd op de allereerste plaats.

Lion d’Or

Bart Mortier en Alexander Verlinde zagen meteen dat hun Jus de Mer een absolute meevaller werd. “We dachten verder na, en na veel wikken en wegen keken we uit naar een geschikte locatie om het grootschaliger aan te pakken. We kwamen op het spoor dat in de wijk Krokodil de voormalige gebouwen van de Brouwerij Lion d’Or van de familie Logier te koop stond. Met de eigenaars Achille Harteel en Christiane Logier, die de deuren sloten in 1974, kwamen we tot een akkoord. We verbouwden de zaak, met achteraan een nieuwe loods, goed voor een spiksplinternieuwe brouw- en bottelinstallatie.”

“We waren te klein tussen de grote brouwerijen” – oprichters Bart Mortier en Alexander Verlinde

Intussen liep al heel wat Jus de Mer doorheen de brouwerij, groeide de belangstelling en werd het bier al spoedig een begrip in de regio, met de kust als groot afnemer.

Kantelpunt

“Gestart met de productie van 60.000 liter, halen we vandaag een jaarproductie van 120.000 liter, wat ons intussen op een kantelpunt bracht”, zeggen Bart Mortier en Alexander Verlinde. “We zijn groot geworden tussen de kleine huizen en zijn te klein tussen de grote brouwerijen. Vandaar onze zoektocht naar versterking en/of uitbreiding van Jus de Mer. Stijn Roels, met ervaring in de voedingssector, nam het geheel over, met Sam Stommeleers als commercieel gezicht. We blijven nog enkele maanden aan hun zijde staan om hen toe te laten de continuïteit van ons product verder uit te werken in de best mogelijke zin.”

Zeer blij

De nieuwe eigenaar Stijn Roels is enthousiast: “We beschikken over een moderne infrastructuur en zijn er zeer blij mee. Ons streefdoel is het gamma van dit mooie product nog verder uit te breiden. De kust kent intussen Jus de Mer. Nu nog de rest van Vlaanderen, met alvast dank aan Bart Mortier en Alex Verlinde om ons verder wegwijs te maken in productie en afzet. We maken ons sterk dat alle producten van Jus de Mer straks overal te koop zijn. En wie de brouwerij wil bezoeken, kan dat altijd na afspraak. We kijken ernaar uit.”

