Bekende brasserie viert zilver: Christophe Maes en Fabienne Lobbestael blikken terug

Al 25 jaar zijn Christophe Maes (54) en Fabienne Lobbestael (59) de geoliede tandem van de bekende Veurnse Brasserie Christophe op de Grote Markt. Chef Christophe zwaait de scepter achter het fornuis, Fabienne is de dynamische gastvrouw die het de klanten elke dag naar de zin maakt.

Christophe herinnert zich nog perfect de datum dat hij en zijn vrouw de verkoopovereenkomst ondertekenden voor de nieuwe zaak op de Grote Markt. “Dat was op 26 april 1997. We zijn meteen beginnen verbouwen en openden op 20 oktober. We hebben wel onze stijl aangepast aan een breder publiek, want daarvoor hadden we net geen vijf jaar het gastronomische restaurant De Muizeval in Adinkerke uitgebaat. Ik kom ook wel uit een horecageslacht. Mijn pépé en mémé hebben jaren De Landman gerund, en mijn ouders waren de bekende gezichten van De Dreve. Toch ben ik niet meteen in de horeca begonnen, want ik volgde een opleiding als smid. Maar uiteindelijk sta ik nog altijd bij het vuur, hé!”, lacht Christophe.

Brasserie Christophe heeft met de jaren een trouw cliënteel opgebouwd dat de voornamelijk Frans-Belgische signatuurgerechten en de seizoenssuggesties op prijs weet te stellen. “We passen onze menu’s aan volgens het seizoen, en nu serveren we volop wildgerechten”, zegt Christophe. “Onze specialiteit zijn vooral de ‘plats mijotés’, de stoofpotjes dus, maar ook onze bouillabaisse, osso bucco en palingbereidingen staan steevast op de kaart. De ‘steak Belfort’ is een ode aan de voormalige chef van hotel-restaurant Belfort.”

Zolang we ons goed voelen, blijven we hier verder doen

Fabienne en Christophe dragen ook Veurne in hun hart en dat doen ze met hun eigen gebrouwen bier, de Boeteling, die een stukje Veurnse geschiedenis vertegenwoordigt. Klanten die zich neervlijen op het terras worden ook helemaal omringd door het historische kader. In de brasserie wanen klanten zich in een Parijse bistro en achteraan is het tuinterras met de oranjerie een oase van rust. Een memorabel feit dat Fabienne zich levendig herinnert is hun deelname aan het tv-programma Fata Morgana. “Dat was in 2005. Als enige stad in Vlaanderen haalden we toen zes sterren, omdat we één thema meer hadden. Voor ‘Hemel op aarde’ heeft Christophe toen voor 20.000 man rijstpap gemaakt. Een hemels feest! Daarna hadden we even onze buik vol van rijstpap, maar misschien moeten we dat toch eens opnieuw op de kaart zetten?”

Onzekere tijden

De coronacrisis hebben Fabienne en Christophe goed overleefd door in te zetten op afhaalgerechten. “De huidige economische en energiecrisis is voor niemand leuk, maar ook in de jaren 1970 was er een enorme prijsstijging van de stookolie die toen bijna even duur was als nu”, herinnert Christophe zich. “Wij hebben onze voorschotten opgeschaald en hopelijk krijgen we die op het einde van de rit terug. We zijn op onze hoede en hopen dat alles passeert, maar niemand weet wat ons te wachten staat. In elk geval, zolang we ons goed voelen, blijven we hier verder doen!”

Brasserie Christophe, Grote Markt 24, Veurne. Info: www.brasseriechristophe.be – tel. 058 31 40 22.