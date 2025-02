Bekend visrestaurant’t Werftje opent op 16 maart op nieuwe locatie: “We veranderen niets aan succesformule”

Visrestaurant ’t Werftje in Zeebrugge, dat op de huidige locatie onteigend wordt voor een nieuwe zeesluis, opent op 16 maart de deuren op de nieuwe locatie. “We zullen de nieuwbouw aan de Rederskaai, waar ook de jachtclub huist, gezellig aankleden met authentieke vissersattributen”, zegt zaakvoerder Eli Vandersnickt (28).

Liefhebbers van de vermaarde garnaalkroketten en ander lekkers uit de zee dat bij vis- en zeevruchtenrestaurant ’t Werftje in Zeebrugge wordt geserveerd, mogen gerust zijn. Ze zullen favoriete gerechten niet lang moeten missen: al op 16 maart openen uitbater Eli Vandersnickt en zijn team de deuren van het restaurant op de nieuwe locatie aan de Omokaai 8. “Dat is eigenlijk het einde van de Rederskaai, dat zal het verduidelijken voor veel mensen”, zegt Eli.

“Zoals bekend kunnen we niet verder werken op onze huidige locatie aan de Werfkaai omdat we daar onteigend werden voor de bouw van een nieuwe Zeesluis. Gelukkig vonden we na veel zoeken dus een oplossing en dan ook nog eens dichtbij: in een nieuwbouw aan de overkant van de jachthaven waarin ook de koninklijke jachtclub geïntegreerd wordt.”

“We zullen het pand aankleden met veel authentieke vissersattributen zoals netten en koperen scheepsbellen”

“De laatste dag waarin je kunt komen eten in het ‘oude Werftje’ is 9 maart. Op 10, 11, 12 en 13 maart houden we we enkel het cafégedeelte van ’t Werftje open. Dus in een heel korte periode zullen we de verhuis maken”, gaat Eli verder. “We trekken dan wel naar een nieuwbouw, maar we zullen ook daar voor de gezellige sfeer zorgen die zo typerend is voor ’t Werftje. Dus we zullen het pand aankleden met veel authentieke vissersattributen zoals netten en koperen scheepsbellen. We werken ook veel met hout. Ongeveer de helft van de inboedel van het ‘oude Werftje’, dat we eigenlijk nog maar tien jaar geleden volledig verbouwden, wordt mee verhuisd naar de nieuwe locatie en de rest zullen we verkopen. Aan het concept – dat nog altijd een succesformule is – zullen we niets veranderen.”

“Misschien nog leuk om mee te geven is dat ’t Werftje nu elke dag met een kiosk aanwezig is op de foodmarkt ‘Wolf’ in Antwerpen, waar we onze garnaalkroketten en andere kleine vishapjes serveren.”