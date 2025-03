Bekend visrestaurant ’t Werftje opent op nieuwe locatie in Zeebrugge

Het bekende visrestaurant ’t Werftje ging vandaag zondag van start op de nieuwe locatie aan de Rederskaai. Zoals bekend moest de zaak de originele locatie aan de Werfkaai verlaten wegens onteigening. “Doordat we veel oude elementen mee verhuizen, behouden we de warme sfeer”, zegt zaakvoerder Eli Vandersnickt.

Na een try-out voor vrienden en bekenden op zaterdagavond, opende het Zeebrugse visrestaurant ’t Werftje – dat al in 1905 van start ging als eenvoudig visserscafeetje – vandaag zondag op de nieuwe locatie aan de Rederskaai voor het eerst de deuren voor het grote publiek. En dat publiek kwam duidelijk in grote getale langs om kennis maken met ‘’t Werftje 2.0’.

’t Werftje kon niet langer blijven op de oude vertrouwde locatie aan de Werfkaai omdat het pand van de familie Vandersnickt onteigend werd voor de bouw van de nieuwe Zeesluis die de haven van Zeebrugge beter moet ontsluiten. “Gelukkig vonden we na veel zoeken dus een oplossing en dan ook nog eens dichtbij: in een nieuwbouw aan de overkant van de jachthaven waarin ook koninklijke jachtclub geïntegreerd wordt”, liet zaakvoerder Eli Vandernsnickt ons eerder al weten.

Sterke reputatie

’t Werftje verwierf doorheen de jaren een ijzersterke reputatie door haar volgens de regels van de kunst bereide klassiekers zoals vissoep, garnaalkroketten, fruits de mers en kreeftbereidingen. De aankleding met oude vissersattributen zorgde dan weer voor de gezellige, warme sfeer in de zaak.

“We zijn dan wel naar een nieuwbouw getrokken maar ik durf zeggen dat we daar ook die warme sfeer gerealiseerd hebben die zo’n typerend is voor ’t Werftje. Het pand werd aangekleed met authentieke elementen zoals netten en koperen scheepsbellen. En we hebben ook veel met hout gewerkt.” Ongeveer de helft van de inboedel van het ‘oude Werftje’ werd mee verhuisd naar het nieuwe pand met adres Omokaai 8, wat neerkomt op het einde van de Rederskaai. “Aan het concept, dat nog altijd een succesformule is, hebben we helemaal niets gewijzigd.”

