Bekend restaurant ‘t Lusthof in Meulebeke sluit eind juni de deuren: “Nu gaan we zelf op restaurant”

Het bekende restaurant ‘t Lusthof in Meulebeke, in de Ingelmunstersteenweg 12, sluit eind juni de deuren. De uitbaters Jurgen Vanneste (51) en Nathalie Declercq (48) hebben zich gedurende 30 jaar ingezet om hun klanten culinair te verwennen. Straks houden ze het voor gezien: “Eindelijk tijd om eens echt met onze kinderen bezig te zijn”. Ze gaan nu op zoek naar kandidaat-overnemers.

’t Lusthof was eerst de herberg Vondels Lusthof, vanaf 1941 uitgebaat door Arthur Vandewinkele. “Wij hebben het interieur van de herberg en van de aanpalende vertrekken een grondige facelift gegeven en zijn dan gestart met een restaurant”, aldus Jurgen Vanneste. “Er waren toen nog twee herbergen die zeer in trek waren: de Krekel en de Hazewind. Het was ook de tijd dat de Krekelommegang een ware feestdag was voor de bewoners van dit grensgebied. Ik ben hier met mijn echtgenote terechtgekomen door mijn jongste zus, die de Oude Meerlaan uitbaatte. Toen ik 16 jaar was, overtuigde mijn zus me om kokschool te volgen in Ieper. Zo is de bal aan het rollen gegaan. Ik was op leercontract in de Oude Meerlaan en heb er vervolgens nog twee jaar gewerkt. In oktober 1995 zijn Nathalie en ikzelf dan hier ingetrokken, in ’t Lusthof. Ik vermoed dat we toen de jongste restaurantuitbaters van West-Vlaanderen waren: Nathalie was 18 en ik was 21. Ons personeel is ons lange tijd trouw gebleven. We zijn hen dankbaar en nog steeds heel tevreden over hun inzet.”

“We hebben hier weekends meegemaakt van 38 werkuren!” – Jurgen Vanneste

“We hebben geen spijt van alles wat we verwezenlijkt hebben, maar toegegeven… ik zou dit avontuur in de tijd van nu niet meer aangaan. We hebben hier weekends meegemaakt van 38 werkuren! Gelukkig kon ik rekenen op Nathalie, die steeds aan mijn zijde stond en zich bekommerde over de stapel administratie.”

Nieuw avontuur

“Nu laten we dit alles los eind juni”, pikt Nathalie Declercq in. “Eindelijk tijd om eens echt met onze kinderen bezig te zijn, om van een welverdiende vakantie te genieten, om zelf op restaurant te gaan én om na te denken in welk avontuur we straks zullen stappen. Want we zijn zeker nog niet toe aan ons pensioen.” Ondertussen zoeken Jurgen en Nathalie kandidaat-overnemers. “Alles staat klaar voor startende ondernemers. Wie belangstelling toont, is steeds welkom voor een rondleiding.”