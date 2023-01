Bekend restaurant Mama Thai verhuist naar Koksijde: “Wegenwerken in De Panne blijven maar aanslepen”

Na tien jaar verhuizen Laurenzo Moerman (41) en Kanteeya Seetrairat (38) dit voorjaar hun restaurant Mama Thai van De Panne naar Koksijde. Ze nemen hun intrek in De Clochard vlakbij de hotelschool Ter Duinen. “De wegenwerken voor de aanleg van een fietspad op de verbindingsweg van Veurne naar De Panne blijven aanslepen. We wilden de terugval in reservaties daardoor opvangen met een pop-up, maar het wordt een heel ander verhaal”, zegt Laurenzo.

Wie van de Thaise keuken van Kanteeya en Laurenzo wil proeven in De Panne, zal snel moeten zijn. Het is open tot en met 15 januari en dan zet het koppel het slot op hun zaak in de Veurnestraat. “We kunnen niet anders”, zucht Laurenzo. “De heraanleg van de fietspaden tussen Veurne en De Panne startte in het najaar van 2021 en zal nog niet meteen achter de rug zijn. Alle doorgaande verkeer wordt omgeleid waardoor wij nauwelijks passage hebben. Vooral ’s middags zien we een terugval in het aantal reservaties. Het is jammer dat éénrichtingsverkeer bijvoorbeeld niet kan.”

De Clochard

Maar het koppel blijft niet bij de pakken zitten. “Aanvankelijk wilden we een pop-up restaurant openen op een meer toegankelijkere locatie tot de werken achter de rug waren”, vervolgt de zaakvoerder. “En toen stootten we plots op restaurant De Clocard in de Houtsaegerlaan 44 in Koksijde, vlakbij hotelschool Ter Duinen. We kennen het gezicht achter die zaak goed en samen kwamen we tot een compromis. In plaats van een tijdelijk alternatief wordt De Clochard vanaf dit voorjaar onze definitieve stek.”

“We zullen ook kookworkshops en degustaties kunnen organiseren”

Maandag krijgen de twee de sleutel en kunnen de werken aan het interieur starten. “Het is nu een klassieke inrichting maar dat moet uiteraard een Thaise look krijgen. Verder plannen we een toegankelijk sanitair en een extra terras aan de zonnekant. Als de werken volgens plan verlopen mikken we op begin maart om te openen. Qua capaciteit zitten we met 70 couverts op hetzelfde niveau maar in De Clochard, die we zullen omdopen naar Mama Thai, is er veel meer ruimte om te werken. Dat zorgt ervoor dat we bijvoorbeeld ook kookworkshops en degustaties zullen kunnen organiseren. We willen ook kunst integreren met tijdelijke tentoonstellingen. Het appartement richten we eveneens Thais in en zullen we op termijn in vakantieverhuur stoppen.”

Takeaway in Nieuwpoort

Wat er met de zaak in De Panne zal gebeuren ligt nog niet vast. Daarnaast hebben de twee ook nog een takeaway in de Franslaan in Nieuwpoort die ze in 2020 hebben opgestart. Die zaak blijft verder bestaan.

Het koppel leerde elkaar 18 jaar terug kennen. Kanteeya groeide op in Phitsanulok in Thailand. Laurenzo trok als in- en uitvoerder van decoratiemateriaal af en toe naar dat land en zo leerden ze elkaar kennen. Kanteeya kreeg de passie voor het koken via haar mama vandaar ook de naam Mama Thai. Van de Orde van de 33 Meesterkoks van België kreeg ze een toque Blanche voor haar pure keuken.

Concept verandert niet

Het biermerk Sigha Beer beloonde de zaak al twee keer met de titel van beste Thais restaurant in Vlaanderen en recent kreeg ze nog een onderscheiding voor haar vegan-gerechten. “Aan ons concept veranderen we voor alle duidelijkheid niets”, besluit Laurenzo. “We verhuizen enkel naar een pand dat ons veel meer mogelijkheden biedt. We kijken er ontzettend naar uit. Voor mij is het terugkeren naar de plek waar ik opgroeide. We wonen in Sint-Idesbald, op een boogscheut van de nieuwe Mama Thai.”

Kanteeya en Laurenzo werken met vier vaste personeelsleden aangevuld met flexi’s. (GUS)