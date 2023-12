Bekend Oostends horecakoppel vernieuwt brasserie Le Bassin: “En tijdens de werken blijven we gewoon open”

Brasserie Le Bassin ondergaat een metamorfose en breidt uit. Chef Tom en gastvrouw Elsie reageren: “Daarmee brengen we de brasserie op het niveau van de andere uitbreiding. Ook de kinderen Jules en Zoë komen het team versterken. En tijdens de werken blijven we gewoon open.”

Tom Vanhaecke en Elsie Bruynoghe namen achttien jaar geleden het Strandhotel over en maakten er Le Bassin van. Het familiehotel vlakbij de Amandine telt momenteel 33 kamers. “Elf jaar geleden breidden we het hotel uit. De aanpalende horecazaken werden omgebouwd en de bovenliggende flats werden hotelkamers. Vijf jaar geleden volgde dan de wijnbar op de site van café Sealink”, zegt het horeca-echtpaar. Ze bouwden ook een nieuwe ontbijtzaal waar soms events of kookdemo’s plaatsvinden.

Toch uitbreiden

“Bij onze start hebben we het hier volledig vernieuwd en de uitbouw stond er toen ook al enige tijd. Er was dus echt wel nood aan een grondige renovatie”, schetst Tom.

Zo komt er een modern interieur met veel licht en zonder terras. Er wordt op die plaats bijgebouwd. In de brasserie waren er vijftig plaatsen en evenveel op het terras en na de renovatie worden dat zeventig plaatsen. “Er komen ramen die tot op tafelhoogte openen waardoor je straks nog steeds het terrasgevoel hebt”, zegt Elsie.

De werken die de voorbije weken erg zichtbaar waren op het Sint-Petrus- en Paulusplein dienden om een hydrant, die quasi onder onze uitbouw zat, toegankelijk te maken voor de brandweer. Het koppel investeert 800.000 euro in de werken. “Tegen eind dit jaar zal het water- en winddicht zijn. Aan de buitenzijde wordt de look van onze eerdere uitbreiding doorgetrokken. De aanleg van een speciale vloer met natuurstenen duurt een maand. Tegen Pasen 2024 willen we openen.”

Brasserie blijft open

Tom heeft een sterke reputatie opgebouwd als North Sea Chef en gaat op die weg verder. “We willen de brasserie nog verfijnen, maar de basis blijft. We blijven werken met verse producten uit de Noordzee, maar zullen ook de kazen uit onze kaas- en wijnbar aanbieden in de brasserie. ’s Avonds geven we geen ‘kleine kaart’ meer en we breiden het aanbod uit van tapas en fingerfood in de bar.”

Tijdens de werken blijft Le Bassin open. Er wordt gegeten in de lounge/bar en in de ontbijtzaal. Elsie legt uit: “Mensen denken dat we dicht zijn, maar dat klopt niet. We hebben zelfs spandoeken gehangen aan de afsluiting om de weg te tonen naar de ingang. We blijven trouwens open met de brasserie en bar voor onze hotelgasten.”

Tom vindt het brasserieconcept belangrijk, zo blijkt. “Met zeventig plaatsen is er altijd een gezellige drukte. Bovendien willen we ook het cliënteel behouden dat hier enkel komt om iets te drinken. Nieuwe klanten maken vaak op die manier kennis met Le Bassin en keren later terug om te eten.”

Volgende generatie

Voor het hotel, brasserie, lounge en bar zijn er dertig medewerkers. En straks komen ook de kinderen in de zaak. “Jules is een voetballer en studeerde sportmanagement. Hij deed nog een extra studie hotelmanagement en gaf aan dat hij het zag zitten om in de zaak te komen”, zegt Tom trots.

Elsie vult aan: “Onze dochter Zoë volgde hotelschool en is wijn- en biersommelier en ook kaasmeester. Ze hielp rond de coronaperiode mee in de opstart van de bar, maar het beviel haar zo goed dat ze vroeg of ze dit kon uitbouwen. Uiteraard geven we die kans. Straks wordt Le Bassin een familiezaak. We maakten afspraken. Tom blijft verantwoordelijk voor de keuken, Zoë voor de dranken in de bar, brasserie en kazen/charcuterie en Jules wordt de manager van de brasserie en zal zich samen met mij bezighouden met het hotel.”

“Het is een belangrijke stap die we zetten. Doordat de kinderen in de zaak komen, hebben we beslist om het meteen grondig en goed te doen”, besluit Tom.