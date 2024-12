Bekend horecapand Sint-Pietershoeve staat te koop

Het bekende horecapand Sint-Pietershoeve aan de Damse Vaart staat te koop. “Ik ben niet gehaast, maar er zijn momenteel interessantere investeringen te doen met het kapitaal”, zegt eigenaar Jan Lantsoght. De uitbating blijft wel voort in handen van Francis Druwel, die stelt nog een langlopende overeenkomst te hebben.

De bekende horecaondernemer Jan Lantsoght, die destijds het legendarische café De Vuurmolen groot maakte, zoekt een koper voor het horecapand Sint-Pietershoeve in Damme. Lantsoght baatte de zaak zelf uit van 2002 tot 2005; intussen dus al zo’n twintig jaar geleden maar ze bleef al die tijd wel zijn eigendom. Net als wel vaker maakte Lantsoght ook van de Sint-Pietershoeve een succesverhaal. Hij moderniseerde het café grondig maar dan wel met behoud van de historische charme. Hij slaagde erin ook een jonger publiek aan te trekken.

Geen bijzondere reden

Sinds een kleine twintig jaar is de uitbating dus al in handen van Francis Druwel, een elektricien uit Zedelgem, die het pand dus huurt van Jan Lantsoght. “Ik heb nog andere professionele activiteiten die veel tijd vergen, dus de dagdagelijkse uitbating van de zaak laat ik aan anderen over”, zegt Francis Druwel. “Maar we hebben nog wel een langlopende huurovereenkomst, dus in principe blijf ik als het verkocht wordt ook de komende jaren de uitbater van de Sint-Pietershoeve.”

Jan Lantsoght, die onder meer ook nog eigenaar is van het pand waarin het populaire café t’ Molenhuis in Brugge huist, wil niet al te diep ingaan op het te koop stellen van de Sint-Pietershoeve. “Er zijn eigenlijk geen echt bijzondere redenen”, zegt hij.”