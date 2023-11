Bekend Grillrestaurant in de Kemelstraat weer open: “Bruggelingen spreken er met twinkeling in de ogen over”

Na twee jaar leegstand opende het bekende grillrestaurant The Hobbit in de Kemelstraat terug de deuren. Het is Séverine Leyts, de uitbaatster van Pietje Pek, die de zaak een nieuw leven geeft. “Natuurlijk blijven de vermaarde ribbetjes op de grill op de kaart staan.”

Halverwege de jaren 80 van de vorige eeuw leerden de Bruggelingen ribbetjes eten in The Hobbit, uitgebaat door de familie Vanderveeren. The Hobbit was toen een van de eerste om dit nu zo populaire vleesgerecht op de kaart te zetten. Naast die lekkere, pittig gekruide ribbetjes en andere gerechten zorgde ook het warme interieur met indrukwekkende grillhaard voor de populariteit van de zaak.

Volgend op een faillissement van een latere uitbater stond The Hobbit tot voor kort dus wel twee jaar leeg. Het is nu Séverine Leyts (22), die ook al samen met haar moeder restaurant Pietje Pek in de Sint-Jakobsstraat uitbaat, die The Hobbit nieuw leven inblaast. “The Hobbit was jarenlang een pareltje waar veel Bruggelingen nog altijd met een twinkeling in de ogen over spreken”, zegt Séverine.

“Dus het leek ons een mooie uitdaging om die zaak terug te openen. Uiteraard was er veel werk aan want na dat faillissement en twee jaar van leegstand was er veel weg of onbruikbaar.”

Lekker knus

“De mooie grill hebben we gedeeltelijk moeten laten herstellen en in het interieur hebben we zeker de mooie warme, donkere tinten en het vele houtwerk behouden. Dat maakt de charme uit van The Hobbit. Het moet ‘lekker knus’ blijven. En natuurlijk blijven de vermaarde ribbetjes a volonté op de menukaart staan.”

Verder biedt de zaak nog vleesgerechten als varkenskroon, côte à l’os en lamskoteletten aan. Qua vis zijn er onder meer gegrilde gamba’s en zalm uit de ogen te verkrijgen.

“Doordat ikzelf vooral in Pietje Pek zal blijven, doen we voor de dagelijkse uitbating een beroep op het echtpaar Benny Coopman en Sarah Cams. Ik ken hen al van in mijn kindertijd en ze werkten al eerder in de horecazaken van mijn ouders. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat ze dat prima zullen doen”, geeft Séverine nog mee.

Info: https://www.thehobbit.be.