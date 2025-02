Bekend eethuis Markt 4 Une Belle Histoire over te nemen

Het Eethuis Markt4 Une Belle Histoire aan het Marktplein 4 staat over te nemen. Dat bevestigt zaakvoerster Melissa Bryneel.

Eind vorige maand was al op de Facebookpagina van de horecazaak te lezen dat “onze sluiting permanent zal zijn”, maar of de zaak failliet is of over te nemen stond, was niet meteen duidelijk. “Bedankt aan onze trouwe klanten voor een jaar vol steun en mooie recensies”, staat er nog te lezen.

Op de website www.openbare-verkopen.be staat dat het Eethuis Markt 4 Une Belle Histoire over te nemen is, onder de naam Horecazaak Bellamis. Het eet- en koffiehuis met tearoom Martkt 4 Une Belle Histoire opende de deuren in januari 2024.