Bekend Brugs volkscafé eindelijk weer open met nieuwe uitbaters: Slachter wordt cafébaas in De Poarte

Na tien maanden leegstand is volkscafé De Poarte aan de Gentpoort in Brugge weer geopend door Christophe Schatteman (54), bijgestaan door zijn vriendin Linda Cooreman (47). “We hebben de zaak grondig gerenoveerd en opgefrist voor we van start gingen”, zegt Christophe

Voor Christophe Schatteman gaat met de uitbating van een eigen café een zo goed als nieuwe wereld open. Op een vakantiejob jaren geleden na is de branche nieuw voor hem. “Ik heb vijfentwintig jaar gewerkt als zelfstandig slachter, aanvankelijk met mijn ouders in hun bedrijf en dan ook nog enkele jaren alleen. Toen het bedrijf gestopt is, heb ik ook nog vijf jaar met een heftruck gereden”, vertelt Christophe. “Voor mijn vriendin Linda is de horeca niet nieuw. Zij baatte eerder vier jaar lang, tot in 2017, het café De Schulle in Sint-Kruis uit.”

Christophe en Linda wilden een nieuwe professionele uitdaging aangaan en toen ze vernamen dat café De Poarte vrij was, hebben ze dus de stap gewaagd. Op deze locatie, Gentpoortstraat 64 vlak tegenover de Gentpoort, is al decennialang een café gevestigd. De traditie werd wel enkele jaren onderbroken door de uitbating van restaurant Polshoogte.

“We hebben de zaak grondig gerenoveerd en opgefrist voor we van start gingen”, zegt Christophe. “Er bevond zich hier nog een afgesloten hok dat we eruit gehaald hebben waardoor de ruimte voor de klanten veel opener en lichtrijker geworden is. Verder hebben we ook valse wanden en plafonds weggehaald waardoor mooie originele bakstenen muren en balken zichtbaar worden. De zaak die eerder donker was, is zo dus veel lichter geworden.”

Christophe benadrukt dat het vooral een café is, maar er staan wel enkele snacks zoals pizza, croque monsieur en wat frituurhapjes op de kaart. “We hebben ook een mooie grote televisie met abonnement voor de nationale voetbalcompetitie, met uiteraard veel aandacht voor Club en Cercle maar ook voor buitenlands topvoetbal. Op aanvraag willen we ook wel wielrennen of andere sporten tonen. En, ook goed om weten voor de liefhebbers, we hebben een dartsbord geïnstalleerd waar nu ook behoorlijk vaak op gespeeld wordt.”

De Poarte is in de week geopend van 10 uur tot 23 uur en in het weekend iets later. Donderdag is sluitingsdag.