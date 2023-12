Behalve een succesvolle brasserie is Ruislé nu ook een gin: Ruislé krijgt nieuwe look

Behalve een gezellige brasserie is Ruislé nu ook de naam van twee gloednieuwe gins: de Ruislé Gin Summer & Winter. Uitbaters Elise De Waele en Glenn Van Bruwaene werkten drie maanden aan het nieuwe streekproduct. Maar er is meer: de succesvolle brasserie krijgt een comfortabele, frissere ‘look’.

Ruislé-uitbaters Elise De Waele en haar pluspapa Glenn Van Bruwaene zijn maar wat fier over de nieuwste ontwikkelingen in hun brasserie. Glenn – die van opleiding bakker en restauranthouder is – kondigt heel wat vernieuwingen aan: een nieuwe menukaart, een vernieuwde binnenbar en plannen voor een grondig vernieuwde zomerbar. “De binnenbar heeft zopas een meer comfortabele ‘look’ gekregen”, vertelt Glenn. “De tafels zijn een stuk verlaagd, de muren opgefrist, de stoelen vervangen door comfortabele exemplaren met een rugleuning en ook de verlichting werd aangepakt. We beschikken daar over 35 zitplaatsen, de voor iedereen een stuk aangenamer worden. Voor de zomerbar denken we aan een nieuwe tent, nieuwe tafels en nieuwe stoelen. In de keuken hanteren we de succesformule: verse producten gebruiken in menu’s, die iedereen kunnen aanspreken. “

Zoals een parfum

Elise De Waele heeft maar liefst 8 jaar hotelschool Ter Groene Poorte achter de rug, met specialisaties als sommelier, butler en hoteluitbater. Met haar pluspapa heeft ze net twee nieuwe gins ontwikkeld: de Ruislé Gin Summer & Winter. “Een nieuwe gin ontwikkelen heeft veel weg van een parfum samenstellen”, vertelt Elise. “We wisten van bij de start waar we aan begonnen. Glenn zocht een kruidige gin met limoen, rozemarijn en lavas, ik combineerde een zomerse, fruitige gin met toetsen van bloedsinaasappel, vlierbloesem, rozenbottel en peer. Die laat zich het best smaken met een zoetere tonic, terwijl de winterse tegenhanger beter met een neutrale tonic geserveerd wordt. De eerste reacties zijn zeer positief.”

Exclusieve drank

De flessen gin kosten € 39,50, wat erg concurrentieel is. “Het gaat hier tenslotte over een exclusieve gin, waarvan er voorlopig slechts 80 flessen per soort geproduceerd zijn”, legt Elise uit. “Je kan die gin bij ons proeven aan € 13,50 per glas, met tonic. De gin is ook lokaal te koop in onder meer Huis Maria, De Nieuwe Lekkerbek, de Ruiseleedse B&B’s en ‘t Fonteintje. Maar we maken ons sterk dat spoedig drankenhandels en speciaalzaken zullen volgen. En, wie weet, volgen er dan een Ruislé Gin Autumn & Spring?“

Sommelier Of The Year

Ondertussen is Elise De Waele geselecteerd voor de wedstrijd ‘Sommelier Of The Year’. In West-Vlaanderen moet ze het opnemen tegen 22 kandidaten. In een eerste fase telt de stem van het publiek. De eerste drie per provincie nemen het dan tegen elkaar op in een finale. Stemmen kan tot 8 januari 2024 via www.sommelieroftheyear.eu. U stemt toch ook? (GGM)