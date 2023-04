Bedenker van Belgian Limoncello lanceert nu ook eigen gin

De ‘Belgian’-drankenfamilie van slager Cris Algoedt uit Zwevezele heeft er een nieuwe telg bij. De ‘Belgian Buddy Gin’ past volgens Cris uitstekend in het rijtje van z’n Belgian limoncello, arancello en pomocello. Opmerkelijk is dat de gin nog voor de lancering al in de prijzen viel op de London Spirits Competition.

Cris (52) runt al ruim 25 jaar samen met zijn echtgenote Katty slagerij-traiteur Finesse op de Hille. Eind 2019 besloot hij zijn huisgemaakte limoncello te commercialiseren onder de merknaam Belgian. Eerst louter in de slagerij, maar al heel snel werd het netwerk flink uitgebreid. Ook het aanbod werd breder, want Cris bracht na de limoncello ook arancello (op basis op sinaasappels) en pomocello (op basis van pompelmoes) uit. Aan dat trio wordt nu dus een vierde drank toegevoegd.

“We werken eigenlijk al sinds augustus vorig jaar aan de gin”, legt Cris uit. “Het idee ontstond omdat we voor onze dranken vooral de schil nodig hebben en minder de citrusvrucht zelf. Die vruchten gebruiken we nu voor de gin, al wordt die voor alle duidelijkheid niet hier in huis gemaakt. Gin distilleren is iets anders dan limoncello maken en ik ben niet te beroerd om toe te geven dat zoiets specifieke kennis vergt. Eind vorig jaar was de gin zo goed als af en ik besloot een fles in te sturen naar de London Spirits Competition. Vooral omdat ik nieuwsgierig was of de smaken goed zaten.”

Dat bleek het geval, want Cris behaalde met zijn gin een zilveren medaille op die competitie. “Een fantastische erkenning, zeker als je weet dat er meer dan tachtig landen aan meedoen. We zijn er erg trots op en zo kunnen we bij de lancering meteen ook bekend maken dat de Belgian Buddy Gin al in de prijzen is gevallen. De naam is trouwens niet uit de lucht gegrepen, want in de gin komen dezelfde citrustoetsen terug die je ook in de limoncello en de arancello vindt. Het is de perfecte partner voor die twee. En net als bij de twee broertjes worden uitsluitend natuurlijke ingrediënten gebruikt.”

Het is overigens niet de eerste keer dat Cris in de prijzen valt in Londen. Twee jaar terug werd Belgian in London in de categorie Likeuren al beloond met drie zilveren medailles voor de limoncello, de arancello en de pomocello. (SV)