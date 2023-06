Bea en Patrick openen kleine maar fijne bistro Axo-Lotl in De Haan

Vrijdag 2 juni opende in de Monicastraat in De Haan restaurant Axo-Lotl de deuren. Bea Schneider (56) en Patrick Van Damme (58) trekken er de kaart van de kleinschaligheid.

“Een gezellig eetadresje op een leuke locatie: na de stopzetting van mijn gelijknamige praktijk stond dit nog op onze bucketlist. We serveren hier straks de klassieke Frans-Belgische keuken, met na de middag een beperkte bistrokaart. Je moet zelf ook maar eens komen proeven van onze overheerlijke kaiserschmarren met appeltjes en kaneel”, knipoogt Bea, Haanse met Duitse roots.

“Ik ben 22 jaar geleden in België beland na een burn-out, en was meteen verkocht aan jullie gastvrijheid. Vlamingen zijn echte bourgondiërs, maar jullie zijn ook goed in ‘leven en laten leven’. Die Deutsche Spießigkeit, daarmee had ik het echt wel wat gehad”, glimlacht ze.

En er is volgens Bea nóg een reden waarom het Duitse publiek zo graag naar De Haan komt. “Bossen, zee, strand en duinen: de natuur is hier magnifiek. En Duitsers hebben het ook niet zo op hoogbouw begrepen.” (WK)

Monicastraat 8, 8420 De Haan – www.axo-lotl.be