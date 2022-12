B&B La Maison des Papillons wint Hospitality Award

B&B La Maison des Papillons, gehuisvest in een statige villa in de Desselgemse steenweg op de Molenhoek, heeft bij de uitreiking van de Hospitality Awards de tweede plaats behaald in de categorie ‘Klantvriendelijkste Belgische B&B-gastverblijven’. “Natuurlijk doet deze onderscheiding heel veel deugd”, reageert gastvrouw Ingrid Alliet.

Met de uitreiking van de Hospitality Awards, die bestaan uit de Horeca Awards en de Retail Awards, probeert de organisatie al jarenlang een baken te zijn voor de horeca- en retailindustrie. De bedoeling is om zowel particulieren als professionals te informeren welke zaken het klantvriendelijkst werken.

Ingrid Alliet van La Maison des Papillons is redelijk nieuw in het vak. “We hebben de woning begin 2020 gekocht. De villa is ideaal gelegen en leende zich volledig voor een B&B. We zijn zo goed als van nul gestart en zijn een volledig jaar zoet geweest met de realisatie. We hebben drie kamers ter beschikking, die allemaal een landelijke stijl kregen.”

“We hebben de lat hoog gelegd. Het mocht dat tikkeltje meer dan gewoon zijn. Onze kamers kregen de naam ‘le papillon bleu’, ‘le papillon rouge’ en ‘le papillon blanc’. Comfort staat centraal in alle kamers, die een prachtig uitzicht bieden op het zwembad en/of de tuin.”

Vlindertuin

“Alles is voor handen voor een optimaal verblijf: afgesloten parking, airco, apart toilet, badjassen, handdoeken, minibar, minisafe, regendouche, koffie- en theemachine, toegang tot jacuzzi, televisie en wifi. Relaxen kan je naar hartenlust in en om het verwarmde buitenzwembad met comfortabele ligzetels en ruime jacuzzi.”

“Het is ook heerlijk verpozen in onze vlindertuin met koivijvers, de landelijke zithoek met vuurtafel en de buitenbar. Deze onderscheiding is een echte opsteker. We zijn nog volop aan het nagenieten en willen vooral onze klanten bedanken. We blijven onze job met evenveel passie en liefde doen.”

