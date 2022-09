B&B Herenhuis in Izegem heropent met duurzaam nieuw kleedje

Na een grondige renovatie heropent B&B Herenhuis in de Roeselaarsestraat op 10 oktober de deuren. De horecazaak van Yves Vandenabeele en Virginie Delefortrie onderging een uitgebreide metamorfose, met ook aandacht voor duurzame aanpassingen. Hun restaurant Rouge é Blanc in Ingelmunster is ondertussen dicht, maar tafelen kan voortaan in het Herenhuis.

Yves en Virginie openden het Herenhuis in 2015 en maakten er een gezellige overnachtingsplek met privéwellness van. Op dat moment hadden ze in de Bruggestraat in Ingelmunster met Rouge é Blanc al enkele jaren een goed draaiend restaurant.

“In september 2021 vonden we de tijd rijp voor een nieuwe fase en ging het Herenhuis dicht voor grondige verbouwingen”, vertelt het koppel, dat de zaak samen met Séverine Coussens uitbaat. “Bedoeling was om alles in een nieuw kleedje te stoppen en daarbij gebruik te maken van de meest duurzame technieken. Zo plaatsten we driedubbele zonnewerende beglazing, ledverlichting en zonnepanelen, maar beschikt het gebouw nu ook over efficiëntere verwarming en ventilatie. We hebben voortaan ook een groendak en groenzone met regenwaterputten. Er zijn nu ook bewegingssensoren voor verlichting en sleutelkaarten die alle elektriciteit en verwarming afsluiten na het verlaten van de kamer.”

Open bar

Grootste verandering is evenwel de komst van een nieuw restaurant in de zaak. “Het vroegere restaurant voor de B&B-gasten is nu verbouwd tot een gezellige living met tapbiljart, waar ze rustig kunnen verpozen”, vertelt Yves. “Waar vroeger zich onze lounge en terras bevonden, prijkt nu een gloednieuw restaurant met ruimere keuken.”

“Blikvanger is een open bar met zicht op het zaalgedeelte. Het restaurant zal niet alleen openstaan voor gebruikers van de B&B, maar voor iedereen die hier wil genieten van een ontbijt, lunch of diner. Om dat alles te kunnen combineren hebben we besloten Rouge é Blanc te koop te zetten en ons volledig te focussen op het restaurant in het Herenhuis, waar Virginie nog steeds de chef zal zijn. Voor ons zal het ook praktischer zijn. Zo maakten we vroeger de ontbijten voor de B&B-gasten in Ingelmunster en vervoerden we die naar Izegem. Nu zal alles onder hetzelfde dak klaargemaakt worden.”

Voor de verbouwingswerken kon het Herenhuis rekenen op een subsidie van 25.000 euro van de provincie en Westtoer. Naast financiële ondersteuning bood die ook professionele begeleiding. “Hiervoor werkten we samen met enkele coaches die we op pad stuurden en ter plaatse begeleiding boden bij het uitdenken en voorbereiden van het project”, licht provinciaal gedeputeerde Sabine Lahaye-Battheu toe. “Deze B&B biedt een unieke beleving, waarbij je kan overnachten en genieten van eten en wellness in een statig herenhuis. Het samen zijn staat voorop en is een extra troef voor het toerisme in deze streek.” (vadu)