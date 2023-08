B&B Akkerwinde verdwijnt na 38 jaar: “Het is tijd voor meer rust”

Op zondag 12 november gaan de deuren van B&B De Akkerwinde na 38 jaar definitief dicht. Uitbaters Fanny Gryspeerdt en Patrick Dejonghe willen meer tijd nemen voor rust. “Het werk wordt steeds zwaarder.”

“Het waren mooie jaren met heel wat blijvende herinneringen, maar het is tijd voor verandering”, zegt Fanny Gryspeerdt (63). Fanny is geboren en getogen in de horeca, want haar grootouders en ouders baatten een café uit in Poelkapelle. Samen met haar echtgenoot Patrick Dejonghe baatte ze eerst restaurant De Zandberg uit in Izegem. “In 1994 kochten we onze huidige woning, om die later nog uit te breiden. We waren onmiddellijk verliefd op de mooie ligging bij het Polygonebos.” Dat was de start van restaurant De Akkerwinde.

“Het was een periode van hard werken, tot soms wel 16 uur per dag, maar we deden het”, stelt Fanny. “De Akkerwinde was een groot succes. Ik stond zelf achter het fornuis, maar ik werd ook goed geholpen. We konden plaats bieden aan 130 personen. Mensen kwamen van heinde en verre en we verzorgden heel veel familiefeesten. Maar het werk werd te intens en te zwaar.”

Veel trouwe klanten

Fanny en Patrick hebben drie kinderen en zeven kleinkinderen. In 2006 werd De Akkerwinde gerenoveerd en startten ze er een B&B. Niet minder dan zes kamers staan te beschikking van de gasten. Naast het lekkere ontbijt van Fanny was de mooie ligging een grote troef, met veel fietsgelegenheid. Toeristen uit alle streken van België maar ook mensen uit Luxemburg, Nederland en Groot-Brittanië melden zich in de Akkerwinde aan. “We hadden wel trouwe klanten”, vertelt Fanny. “Want velen logeerden hier meermaals. Blijkbaar voelden ze zich hier goed.”

Geen afscheid

Dat daar geen woord van is gelogen, blijkt wanneer tijdens ons gesprek een koppel uit Scherpenheuvel binnenstapt dat er al voor de twintigste keer komt. “Maar aan alles komt een eind”, glimlacht Fanny. Tot de sluiting in november zullen we dubbel zo hard genieten. We hebben het altijd graag gedaan, maar het werk wordt steeds zwaarder. We willen wat meer gaan genieten van het leven. Het werk in een B&B wordt soms onderschat, maar we hebben hier mooie jaren beleefd en veel mooie herinneringen gecreëerd. Veel klanten werden vrienden en veel vrienden werden klanten. Het is verrassend hoeveel fijne mensen we hier leerden kennen. We bedanken iedereen die in ons vertrouwen stelde.”

De Akkerwinde wordt overigens niet verkocht, want Fanny en Patrick blijven er zelf wonen. “We hebben dit samen opgebouwd en kunnen er emotioneel geen afscheid van nemen.”