Bavik Super Pils zit in een nieuw jasje

Bavik Super Pils, een van de hoekstenen van Brouwerij De Brabandere uit Harelbeke, heeft een nieuwe look.

De brouwerij haalde daarvoor de inspiratie bij het brouwproces en wilde vooral de smaak van de pils in de verf zetten. “We grepen ook terug naar het rijke verleden van Bavik Super Pils”, stelt ceo Albert De Brabandere.

“Zo werden de klassieke elementen zoals het Bavik-logo en de hopman behouden en geïntegreerd in een nieuw en dynamisch design. Er werd een blauwe kleur toegevoegd, wat een duidelijke referentie naar het verleden is.”

“Blauw verwijst bovendien ook naar de versheid van onze pils en het gebruik van onze eigen waterbron als belangrijke basisgrondstof voor de pils.”

‘Zonder compromis’

De nieuwe slagzin van Bavik Super Pils luidt voortaan uncompromised of De pils zonder compromis. Volgens de brouwerij ligt het geheim van Bavik Super Pils ook in het feit dat het bier bij productie niet gepasteuriseerd wordt en zo dus steeds verser dan vers uit de brouwerij vertrekt.

“In tegenstelling tot de meeste andere Belgische pilsbieren verhitten we het bier niet op het einde van het brouwproces omdat we vinden dat dit de smaak te veel beïnvloedt. We gebruiken de beste hop die een fijne bitterheid achterlaat. Mochten we kiezen voor pasteurisatie, dan smelten de restsuikers en smaakt het bier zoeter waardoor de smaak van de hop verloren gaat.”

“Als je een goed bier brouwt in perfect hygiënische omstandigheden, hoef je het nadien niet te pasteuriseren om eventuele infecties voor te zijn. Zo behouden we onze unieke smaak.”