Bart Hooghe (38) en Steffie Vandenabeele (36), die de Barbaar in Middelkerke en de strandbar Muchacha uitbaten, zijn de nieuwe uitbaters van beachbar surfclub De Kwinte

Begin april openden Bart en Steffie terug de deuren, nadat de beachbar drie maanden had leeggestaan. Matthias Vitse, de vorige uitbater, kreeg in september 2022 een aangetekende brief van het bestuur van de Surfclub Westende met de melding dat vanaf 1 januari 2023 het contract niet meer werd verlengd. Voor Mattias was het einde verhaal, maar voor Steffie en Bart is het een nieuwe lente en een nieuw begin.

“Het wordt deze zomer wel heel druk met drie zaken, maar we zien het helemaal zitten”, zegt Steffie Vandenabeele. “We moeten wel nog een nieuwe keuken installeren en die zal tegen het begin van de zomer operationeel zijn”. Bart en Steffie, zijn ook de uitbaters van Barbaar in de Parijsstraat en de strandbar Muchacha in Middelkerke. “Onze concessie van strandbar Muchacha verloopt volgend jaar, daardoor waren we aan het uitkijken voor iets nieuws. Toen kwam de beachbar van surfclub De Kwinte vrij en hebben we ons kandidaat gesteld. In feite hebben we het contract van Mattias Vitse overgenomen dat nog drie en een half jaar loopt. Het was een opportuniteit die we niet konden laten voorbijgaan. We hadden nooit gedacht dat we zo snel een nieuwe beachbar zouden kunnen uitbaten. De timing is niet echt ideaal, het had wat later mogen zijn. Het zal voor ons heel druk worden, maar we hebben voldoende en goed personeel en zullen de familie Vandenabeele inschakelen, de neefjes en nichtjes zien het zitten”, lacht Steffie.

“Tijdens de paasvakantie waren we alle dagen open, maar nu gaan we nog enkel de weekends open zijn”, aldus Bart. “We hebben nog veel werk te doen in de zaak. Zo is de keuken nog niet af, waardoor we voorlopig enkel wat kleine snacks kunnen aanbieden. Tegen de zomervakantie hopen we dan dat het nieuwe meubilair geleverd is en dat de nieuwe keuken en bar volledig klaar zullen zijn zodat we dan écht van start kunnen gaan. We gaan ook aan tafel proberen te bedienen”.

Steffie vervolledigt: “We zullen er onze eigen accenten leggen en er een gezellige en knusse plek van maken met zicht op de zee. De Kwinte wordt een melange van Barbaar en Muchacha, waar je bij binnenkomst meteen in een goeie mood bent. Het wordt het beste plekje van Westende om te genieten van de ondergaande zon met oranje, rode en roze luchten. Af en toe zal er ook een feestje georganiseerd worden voor surfers, redders en toeristen.”

In beachbar De Kwinte kan je chillen op één van de terrassen met een hapje en een drankje. Er is een uitgebreide keuze aan cocktails, bieren & frisdranken. Maar ook voor een kleine of grote honger kan je terecht op de Koning Ridderdijk 100. Openingsuren: Tijdens schoolvakanties elke dag vanaf 11 uur en buiten de schoolvakanties van donderdag t.e.m. zondag vanaf 11 uur, wel langer in het weekend.