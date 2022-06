Bart en Sabine al 15 jaar achter toog van café Wembley in Middelkerke: “Af en toe vergeten klanten hun krukken of rolstoel”

Bij Café Wembley in Middelkerke kun je terecht voor een verfrissend pintje op wandelafstand van de zeedijk en het strand van Middelkerke. Het café viert dit jaar zijn 25-jarig bestaan.

Toen in 1997 sportkledingwinkel Riviera Sport werd stopgezet, verkocht eigenares Elisabeth Vandekerckhove het pand op de hoek van Leopoldlaan en Prosper Poulletstraat aan Jan Vandamme die het verbouwde tot een herberg. Hij gaf die de naam Wembley omdat hij ervan droomde om ooit eens de Engelse bekerfinale op Wembley te mogen meemaken. Een droom die echter nooit is uitgekomen.

Het café was wel tien jaar het supporterslokaal van RSC Anderlecht. Toenmalig trainer Aimé Anthuenis kwam er vaak over de vloer samen met zijn broer, die een appartement huurde in Middelkerke. Onder zijn impuls en op vraag van Eddy Van Den Broucke, die autobussen inlegde naar de matchen van Anderlecht, werd Café Wembley een supportersclub van de Brusselse ploeg.

Horeca-ervaring

In 2007 werd de handelszaak verkocht en kwamen de tapkranen in handen van Bart Storme (59) en Sabine Debaillie (54).

Bart Storme leerde het café kennen door Roland Vyvey. Wijlen Roland kwam regelmatig naar Gistel en was een vaste klant in ’t Steedje. Roland was een grote koersliefhebber en zoals Bart een grote supporter van Johan Museeuw. Roland had samen met enkele vrienden de supportersclub van Tom Boonen opgericht en op een dag vertelde hij dat het café over te nemen was.

Bart en Sabine waren er wel voor te vinden om met de tijd ’t Steedje – dat een nachtzaak was – in te ruilen voor een dagzaak. Zo geschiedde en op 1 april 2007 stonden Sabine en Bart achter de toog in Middelkerke.

“Aan de toog hoor je Middelkerks, Aalsters, Gents, Leuvens, Anzegems door elkaar”

Bart had al wat ervaring in de horeca. Van 1982 tot 1994 was hij kroegbaas van het jeugd- en muziekcafé Thingel Thangel op de Markt in Gistel. De bruine kroeg werd afgebroken om plaats te maken voor appartementen en Bart startte in 1995 ’t Steedje op in de Stationstraat in Gistel. Zo moest hij zich in de periode tussen 2007 en 2019 soms in twee splitsen om de twee zaken te runnen. Gelukkig was er Sabine, die, als het café in Middelkerke gesloten was, kwam meehelpen in Gistel. Ze hebben dit dubbel leven 12 jaar volgehouden. Sabine, ook van geen kleintje vervaard, werkte eerst in de Haring op het Hazegras en daarna in de Titanic, het bekende café van Roger Vanhoutte in Oostende, dat 24 uur op 24 open was.

In al die jaren zagen ze het caféleven veranderen. De fameuze rookwet van 2011 was wel de meest ingrijpende en het veranderde het leven aan de toog compleet. Ook de vele alcoholcontroles hielden de klanten weg en de covidjaren 2020-2021 waren voor veel cafeetjes de doodsteek. Maar toch zien Sabine en Bart de toekomst rooskleurig in. “We hebben niet de goedkoopste, maar wel de beste Stella van Middelkerke”, zegt Bart met een brede smile. Gezien Bart en Sabine ervoor gekozen hebben om van nachtwerk over te schakelen naar dagwerk is het café slechts open van 10 tot 19 uur.

Praatcafé

Het zijn hoofdzakelijk vaste klanten, zowel rasechte Middekerkenaars als aangespoelden, die de toog inpalmen, veelal gepensioneerden. Daarnaast komen er ook veel tweedeverblijvers en dagtoeristen over de vloer. “Iedereen is welkom indien ze zich aanpassen en we laten dat ook tijdig merken”, zegt Sabine. Bart vult aan: “Het is immers een praatcafé met soms wat te veel decibels bij de kaarters. Aan de toog hoor je Middelkerks, Aalsters, Gents, Leuvens, Anzegems door elkaar, het is een prachtige symfonie.”

De waardin is iemand die gezag uitstraalt met haar blik, maar is ook niet op haar mondje gevallen: “De vaste klanten zijn vrienden geworden, met lastige klanten spelen we kort op de bal. Tijdens de zomermaanden juli en augustus moeten we extra alert zijn. Door onze jarenlange ervaring voelen we dat vlug aan. De meeste klanten spreken we aan met hun voornaam. Nog nooit in die vijftien jaar hebben we de hulp van de politie moeten inroepen.”

“Ik heb een aanvraag ingediend bij de paus om net als Lourdes erkend te worden als bedevaartsoord”

Bart vervolgt: “We hebben veel mooie momenten meegemaakt zoals de meerdaagse busreizen met de Tom Boonen Fanclub naar de Tour de France. Topdag is de finale van de Superprestige cyclocross. Memorabel was ook de doortocht van de Tour de France in 2007. Onze voorzitter mocht toen samen met Freddy Maertens mee in de auto van Jean-François Pescheux, directeur binnen ASO. En die twee mochten het parcours uittekenen van de rit tussen Duinkerke en Gent. Het was dus de logica zelve dat de Tour door Middelkerke passeerde. Intussen zijn we nu de fanclub van Timothy Dupont. A propos, Dupont staat op het podium van het BK dit jaar. De aankomst is op 100 meter van zijn lokaal”, waagt Bart zich aan een voorspelling.

Grappige anekdotes en speciale momenten genoeg zegt Bart: “We zijn reeds meerdere malen getuige geweest van een mirakel. Af en toe vergeten klanten hun krukken of rolstoel na enkele Stella’s. Ik heb een aanvraag ingediend bij de paus om net als Lourdes erkend te worden als bedevaartsoord”, lacht Bart.

Patrick Lefevere

Een memorabel moment was ook toen Timothy Dupont Belgisch kampioen strandrace werd in 2018, net op dezelfde dag als de nieuwjaarsreceptie van de fanclub.

Het was ook wel speciaal toen Tom Boonen langskwam net op de verjaardag van Sabine. Ook Patrick Lefevere en Wilfried Peeters zijn een paar keer langsgekomen tijdens de hoogdagen van Tom. Hij was beroepsrenner van 2002 tot 2017 en zijn hoogtepunten werden steeds gevierd met de uitgifte van een speciale fles champagne.”

(Peter Germonprez)