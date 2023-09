Bart en Elke blazen legendarische herberg in de polders nieuw leven in: “Aan de ziel willen we niet raken”

Het oudste cafeetje van ’t land neemt begin volgend jaar een nieuwe start met nieuwe uitbaters. “Maar De Drie Koningen blijft De Drie Koningen”, verzekeren Bart Nollet en Elke Vandewoestijne. “We willen de authenticiteit van de herberg zoveel mogelijk bewaren.”

De herberg zelf is zestiende-eeuws, maar ook het behangpapier aan de muur is al bijna tachtig jaar hetzelfde: alles aan De Drie koningen schreeuwt authenticiteit. “We zijn hier op terugweg van de zee zelf zo dikwijls gestopt voor een goeie boerestutte. Wie kent er dit adresje nu níet?”, glimlachen de nieuwe uitbaters.

Bart Nollet (58) en Elke Vandewoestijne (44) baten voorlopig nog Kaffee Bistro LKKRS uit in Zedelgem, maar zijn van plan om dat over te laten. “We zijn daar gestart op Valentijnsdag 2017”, zegt Bart. “Bistro LKKRS werd meteen een succesverhaal, maar al die tijd bleven we dromen van die bruine kroeg op een toffe locatie. Verre toekomstmuziek, dachten we… Tot dit uit de lucht kwam gevallen. Hadden we deze trein gemist, we hadden het ons later vast beklaagd. Waar vind je nog zo’n authentieke herberg op de buiten?”

Dat de herberg een beschermd monument is, schrikte Bart en Elke niet af. “De Drie Koningen ademt vier eeuwen geschiedenis en aan zoiets raak je niet. Ook de kaart blijft min of meer dezelfde. Een boerestutte met hesp, een breughelplankje, een lekker streekbiertje: terug naar de goeie ouwe tijd van ‘t caféleven”, klinkt het.

Felicitaties

De heropstart is pas voor begin volgend jaar, maar Bart en Elke krijgen nu al van alle kanten felicitaties met de overname. “Ook veel mensen uit het dorp kwamen al eens aan het raam kloppen: blij dat er eindelijk weer wat leven komt in Houtave, zeggen ze allemaal. De Drie Koningen werd duidelijk gemist”, glimlacht Elke. De 191 pispotten aan het plafond van de gelagzaal mogen van Bart en Elke ook blijven hangen. “We hebben er thuis nog een paar liggen. Samen met onze oude Leuvense stoof, krijgen die hier straks een mooi plekje”, klinkt het.