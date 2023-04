Barsol opent zomerse pop-up terras op campus van VIVES Kortrijk

Het Kortrijkse studentencafé Barsol aan de Doorniksesteenweg op ’t Hoge mag niet langer een terras plaatsen voor hun pand uit veiligheidsoverwegingen van Agentschap Wegen en Verkeer, dus sloegen ze de handen ineen met Hogeschool VIVES. Slechts 50 meter verder, op het grasveld van de campus, staat sinds gisteren ‘Barsol Terrast’, een gezellig pop-up terras goed voor 100 personen. Gerant Samuel ‘Sammy’ Oliha (27) en uitbaters Lars Alleweireldt (25) en Sebe ‘Backie’ Debacker (27) zijn heel tevreden over de samenwerking met VIVES. “We hopen dat we dit ieder jaar mogen doen.”

Het zijn drukke dagen voor het duo van Barsol. Naast het openhouden van hun café (met lunch), werd gisteren ook Barsol Terrast opgestart en zijn ze bezig met het renoveren van hun nieuw studentencafé naast Frituur Bossuwé ’t Hoge.

Strak en simpel

Het pop-up terras met toegankelijke achtergrondmuziek werd ingericht met een plankenvloer, strandstoelen en planten. “We houden het strak en simpel met niet te veel tralala en versiering. Het past bij de stijl van Barsol. We zetten vooral de samenwerking met onze belangrijkste partners centraal zoals de RAM-panelen van Crombé Wines”, vertelt Sebe.

Vaste klanten en studentenclubs vonden reeds hun weg naar Barsol Terrast. Zelfs VIVES-medewerkers en algemeen directeur Joris Hindryckx – waarmee Sebe en Lars een heel goede verstandshouding hebben – namen reeds een kijkje. “Iedereen is hier welkom. We hopen ook nieuwe mensen aan te trekken met deze centrale ligging op de campus. Er is hier veel passage”, zegt Lars.

Thema-evenementen

Het zomerse drankenaanbod bestaat onder meer uit pintjes aan 2,40 euro, Desperados, roséwijnen en cocktails. “Het is een uitgebreide kaart met zelfs kannen van een anderhalve liter mojito en caipirinha om te delen met vrienden. We kiezen echt voor dat zomergevoel”, legt Sebe uit. Het duo bekijkt nog de mogelijkheden om thema-evenementen te organiseren zoals dagdisco’s of een petanquetoernooi. “Maar we wachten eerst af om te zien hoe het hier loopt en of we niet te veel overlast veroorzaken. We willen dit graag blijven doen en hanteren dan ook het nodige respect naar VIVES toe”, zegt Lars.

Barsol Terrast is elke dag open vanaf de middag tot de laatste zonnestralen, ten laatste 22 uur. “Dan kan het feestje zich verplaatsen naar Barsol”, lacht Sebe. Het pop-up terras sluit af met het minifestival High Fest op donderdag 22 juni.