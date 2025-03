Barsol, bekendste studentencafé van Kortrijk, zoekt overnemer: “We hebben een kinderwens”

Na vijf mooie jaren zoeken Lars Alleweireldt (27) en Sebe Debacker (29) van het studentencafé Barsol op Hoog Kortrijk een nieuwe eigenaar. Het duo, ooit buurjongens uit Veurne en later allebei afgestudeerd als eventmanagers bij VIVES, blijft nog tot eind juni. “De fantastische studenten gaan we het meest missen.” En dat gevoel is duidelijk wederzijds.

Lars en Sebe trekken op het einde van dit academiejaar de deuren van hun studentencafé aan de Doorniksesteenweg achter zich dicht. “De afgelopen jaren waren onvergetelijk. Van raves in de kelder, overvolle donderdagavonden en gesprekken tot vroeg in de ochtend, tot onze pop-up Barsol Terrast in de zomer – in samenwerking met VIVES – en het studentenfestival High Fest met meer dan 1.000 aanwezigen. We kijken met trots terug op Barsol.”

Buiten Kortrijk gekend

Ook naar de studentenverengingen uiten Lars en Sebe hun dankbaarheid. “De clubs Mercurius Kortrijk, De Barsol en Riva Rocci zijn hier actief. Hun dagelijkse inzet en toewijding zijn ongezien. Ook mede dankzij hen is Barsol een begrip geworden in het Kortrijkse uitgaansleven”, vertelt Lars. “Zelfs tot ver buiten Kortrijk is ons café gekend. Ik werd er nog over aangesproken in Kasterlee tijdens het festival Booty Rave en op café in Antwerpen”, vult Sebe aan.

Nieuwe avonturen

De uitbaters zijn na vijf jaren klaar voor een nieuw hoofdstuk. “Lisa en ik hebben een kinderwens”, vertelt Lars. “Maar de kans zit erin dat ik terugkeer naar de horeca, misschien in de gastronomie. Ik ben bijna afgestudeerd als sommelier.” Voor Sebe lonkt het avontuur. “In de winter werk ik als snowboardinstructeur en snow groomer, in de zomer wil ik graag avontuurlijke reizen begeleiden, zoals canyoning. Ook een prachtig skigebied in Australië ligt op tafel.”

Voor de nieuwe eigenaar er komt, willen Sebe en Lars nog alles geven. “Daar mag ons cliënteel zeker van zijn. Barsol Terrast net als High Fest keren terug en we plannen nog een groots tweedaags afscheidsfeest. Meer info volgt.”