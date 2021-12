Barman van Mania-K in Roeselare maakt zijn eigen Negroni: “Het wordt de hype”

Barman Jan Dejonghe van Mania-K café heeft het in de vingers. De cocktails die hij serveert, zijn uit de kunst en heeft hij leren maken in Barcelona. Mania-K café pakt nu zelfs uit met huisgemaakte Negroni en limoncello die men per fles kan kopen. Wij trokken op onderzoek.

Jan Dejonghe (27) runt al drie jaar het Mania-K café op de eerste verdieping van het prachtige Mania-K pand in de Hendrik Consciencestraat. “Het feit dat ik nu barman ben, is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby”, lacht Jan. “Mijn eerste horeca-ervaring kreeg ik tijdens een vakantiejob in Oostende en Middelkerke als barman. Na mijn hogeschool ging ik er zelfs voltijds werken. Toen ik 22 was, werd ik zelfstandig en opende ik een brasserie in de jachthaven van Blankenberge. Maar dat was eigenlijk te groot voor mij. Ik had soms de idee dat ik een klein fabriekje moest runnen. We hadden een buitenterras voor 90 personen en binnen was er ook plaats voor 90 personen. Er waren ook vergaderzalen en zo’n grote zaak was eigenlijk niets voor mij. Ik wilde iets kleinschaliger en besloot dit na drie jaar Blankenberge ook te doen.”

Blijven ontwikkelen

“In de winter was ik telkens een maand gesloten en ik had al een barmancursus gevolgd aan de European Bartender School in Barcelona. Dat was echt wat ik wilde doen: een topservice bieden aan de klanten, experimenteren met verschillende dranken en cocktails en mezelf blijven ontwikkelen op professioneel vlak. Ik heb later zelfs een twee weken durende ‘advanced course’ gevolgd aan dezelfde school. Ik leerde dan mijn eigen gin maken, mijn eigen siropen ontwikkelen, eigen ‘signature’ cocktails maken en die perfect leren serveren. Ook werken met rookeffecten en de nieuwste hypes oppikken en uitwerken leerde ik daar. En na Barcelona heb ik in Rome een baristacursus gevolgd waar ik de regels van het koffiezetten en ‘latte art’ leerde. Ik wilde me echt perfectioneren als barman. Natuurlijk kon ik ook dergelijke cursussen in België volgen maar ik wilde dat doen waar men heel veel expertise heeft.”

Verantwoordelijkheid

“Ik woon in de Stationsdreef en hoorde van Mania-K en hun concept van een mooie store, een café en sportclub. Ik was toen aan het zoeken om met iets nieuws te starten maar na een gesprek met de eigenaars van Mania-K was ik meteen verkocht. Hun ideeën liepen zo gelijklopend met de mijne dat ik geen ogenblik moest nadenken toen ik de kans kreeg om het Mania-K café te runnen. Eerst en vooral omdat ik mijn eigen inbreng heb en veel verantwoordelijkheid krijg maar ook omdat de ‘mindset’ van Heidi dezelfde is als de mijne als het aankomt op het positioneren van Mania-K café. Wij willen hier echt een toffe plaats van maken waar men cocktails kan drinken met een lekker hapje na de werkuren of waar men geniet van een goede en perfect geserveerde koffie.”

“Wrijf een beetje zeste aan de drinkrand van het glas”

“We bottelen nu ook onze huisgemaakte Negroni en limoncello en we geloven dat dit een succes zal worden. Negroni wordt volgens mij de nieuwe hype in België. In Londen, New York en Barcelona is dat al zo. Een Negroni maken is eigenlijk zeer eenvoudig: je maakt een cocktail van evenveel vermouth, campari en gin en dat is het. Maar dan heb je nog geen goede Negroni! Die drie drankjes moet je niet ‘shaken’ maar ‘stirren’. Dat is het geheel een drietal minuten zachtjes roeren in een groot glas om de cocktail een beetje lucht te geven. Dat kan ook gebeuren door een ‘rolling’ van de drank of het rustig vergieten van op grote hoogte. We laten onze Negroni niet schrikken maar brengen zo ook lucht in de drank. Daarna werken we de Negroni af: we schenken de Negroni in een glas over heel veel ijs, voegen een beetje gedroogde sinaasappel bij en duwen ook de zeste van verse sinaasappel uit in de Negroni en wrijven de zeste aan de drinkrand. Bij het drinken zorgt dit voor een volledige Negroni-ervaring wanneer je ook een beetje de zeste proeft. Wanneer dit ontbreekt, is dat voor mij toch een beetje een afknapper. En dan voeg ik nog een takje rozemarijn bij.”

“Door corona kwam de idee om onze huisgemaakte Negroni en limoncello te bottelen en te verkopen. Zo kunnen onze klanten ook thuis genieten van deze lekkere drankjes. Een fles Negroni kost 29,90 euro en daar kun je ook garnituren bij krijgen. De Negroni is te koop in de Mania-K boetiek, het Mania-K café en via de webshop.”