Bar Silo is een blijvertje geworden

Vorig jaar was Bar Silo in de Kortwagenstraat in Ledegem nieuw in het aanbod aan zomerbars, dit jaar staan ze er opnieuw. “En onze locatie wordt ondertussen ook al op andere momenten gebruikt voor allerlei feestjes en seminaries”, klinkt het bij team achter Bar Silo.

Bar Silo is gelegen langs de Kezelbergroute waar heel wat fietsers hun gading vinden. “We hebben dan ook een aparte fietsenstalling en zorgen ervoor dat het autoverkeer niet kruist met de fietsers”, klinkt het bewust. Op de vierkantshoeve in de Kortwagenstraat is de oude schuur helemaal heringericht en daarachter bevindt zich een groot terras met een prachtig zicht over de Ledegemse velden. “We hebben uiteraard geleerd uit onze eerste editie. Die was best geslaagd, al hadden we de weergoden niet altijd mee. Daar trachten we ons nu wat tegen te wapenen. Het terras achteraan is overspannen met een grote tent, zodat je beschut zit tegen regen en te felle zon. Ook vooraan hebben we nog een terras.”

Trouwfeesten

Ook de openingsuren zijn aangepast. “We merkten dat het de eerste dagen van de week wat kalmer was, dus blijven we nu gesloten. In juni en september zijn we open van donderdag tot en met zondag, in juli en augustus doen we daar ook nog de woensdag bij. We openen vanaf 15 uur. Op vrijdag 3 juni gaan we voor het eerst open. Bar Silo ontpopt zich ook buiten de zomer tot eventlocatie en onlangs werd er het eerste trouwfeest georganiseerd. “Ook in de zomer trekken we ons concept verder open. We zullen after work-avonden organiseren, doen ook afwisselend ladies en boys nights en we staan ook open voor wie iets wil organiseren in onze zomerbar. Alles is bespreekbaar.”

Voor de kleinsten is er een springkasteel, er is een sportplatform waar je je kan uitleven en er is natuurlijk allerlei lekkers te eten en te drinken. “We werken met een suggestiebier, qua catering serveren we vooral lokale producten. Op onze sociale media kun je alles perfect volgen. Helpende handen zijn overigens nog altijd welkom, wie een berichtje stuurt mag zich zeker aan een antwoordje verwachten.”

Bar Silo, Kortwagenstraat 73, opent op vrijdag 3 juni.