Bar Ran uit Brugge verkozen tot Cocktailbar van het Jaar

“De erkenning van een instituut als Gault Millau is top, het is de bekroning van het vele werk dat we al jaren in onze bar steken”, zegt Bruggeling Ran Van Ongevalle (31), wiens Bar Ran door deze culinaire gids tot beste cocktailbar van het land verkozen werd.

“Nadat mijn vrouw Janah Van Cleven en ikzelf enkele jaren ervaring opgedaan hadden in The Pharmacy in Knokke-Heist, de zaak van mijn vader en zussen, hebben we een wereldreis gemaakt en samen in 2019 Bar Ran geopend in de Kuipersstraat in Brugge.”

Conceptueel menu

“Er waait daar sinds maart een nieuwe windrichting, die mee te danken is aan onze jonge bartender MatthisVerhaeghe. We hebben een conceptueel menu op poten gezet onder de naam Chroma. Vertrekkend vanuit de kleurenwetenschap hebben we 14 nieuwe cocktails gecreëerd.”

“Geïnspireerd op kleuren als Dragon’s Blood, Mummy Brown en Peach Black. Mijn schoonvader, de bekende aquarellist Paul Van Cleven, heeft zich op die kleuren geïnspireerd om nieuwe kunstwerken te maken. Ze komen terug in onze menukaarten.”

King Kong Milk Punch

“Mijn favoriet? Je mag Bar Ran niet verlaten zonder een King Kong Milk Punch geproefd te hebben: een drank op basis van rum, koffie, passievrucht amandel, geklaard met melk”, aldus Ran, die sinds juli 2022 ook restaurant Màs in de Academiestraat runt en in maart voor de tweede keer papa wordt.