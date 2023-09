Bar Oswald uit Gent opent Brugse vestiging aan ‘t Zand

Tegen eind dit jaar opent de naar Gent uitgeweken West-Vlaamse horeca-ondernemer Elewout Dendievel een vestiging van zijn Bar Oswald in Brugge. De zaak, een copy paste van deze in Gent, komt in het pand aan ‘t Zand waar eerder de bar Muttley’s huisde.

Jaren van leegstand

Na jaren van leegstand komt er, als alles goed verloopt, in de loop van de maand december nieuwe activiteit in het horecapand met adres ‘t Zand 3. Eerder huisden het jongerencafé Déja Vu, de Britse Pub James en de bar Muttleys in het pand. De jaren van leegstand deden alvast geen goed aan de staat van dit op zichzelf anders wel fraaie pand vlakbij de Speelmansrei. Maar er komt dus een nieuw project: tegen het einde van het jaar moet Bar Oswald er de deuren openen.

Geheel nieuw is het in principe niet. Bar Oswald bestaat al sinds 2017 in Gent, op het Neuseplein meer bepaald. Het concept komt uit de koker van horeca-ondernemer Elewout Dendievel, die in Gent ook nog feestzaal Partizan exploiteert. Bar Oswald wordt in Gent gekenmerkt door de opmerkelijke zwart-wit geschilderde gevel en de drie grote koperen tanks boven de bar waaruit de Stella-Pils vloeit.

“Ik ben eigenlijk West-Vlaming van afkomst en aanvankelijk was het zelfs de bedoeling om met het concept van Bar Oswald in Brugge van start te gaan. Maar toen we hier geen geschikt pand vonden en we in Gent opportuniteiten zagen zijn we daar gestart”, vertelt uitbater Elewout Dendievel. “Bar Oswald is een praatcafé, maar wel met een jeugdig karakter en een beetje met een hoek af.”

Subnaam

“In Brugge wordt het eigenlijk een copy-paste van de zaak in Gent. We zullen ook werken met Stella-pils van ‘t vat. De ondertitel of subnaam van het café is dan ook Kelly Verstella. Dat moet je eens luidop zeggen… (lacht).”

“Het pand in Brugge was niet in al te goede staat, dus we zijn het nu volledig aan het verbouwen, tot zelfs nieuwe riolering toe. We kijken ernaar uit om tegen het einde van het jaar in Brugge van start te gaan. Veel van mijn West-Vlaamse vrienden vragen me dan ook al lang wanneer ze hun eigen Bar Oswald krijgen.”

(PDV/DC)

