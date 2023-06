Bar La Gare komt terug in een nieuw jasje: “Van cocktailbar tot tienerparty en bierpong”

De zomer staat voor de deur en dat bekent opnieuw een zomerse pop-up langs de spoorlijn Gent-De Panne, want Bar La Gare komt terug zij het dan wel met enkele nieuwigheden waardoor het van half juli tot half augustus weer razend druk wordt op de Krekemeersen.

“We zijn blij dat we voor twee jaar konden bijtekenen”, aldus Pieter Vanoverschelde, die het Kortemarkse evenement samen met zijn kompanen Didier Meesschaert en Philippe Lauwych uit de grond stampt. “Dat betekent dat we tijdens de zomer van 2024 ook van de partij zullen zijn. We gooien de deuren open op donderdag 13 juli en Bar La Gare sluit de deuren op zondag 13 augustus. Het belooft opnieuw een goedgevulde zomer te worden langs de Krekemeersen, want er is ook Dreambeats, Popmasters en het Foodtruckfestival. Wij mogen met Bar La Gare alweer zes kaarsjes uitblazen. We proberen dit jaar opnieuw te zorgen voor zomerse, ongedwongen ambiance, maar we willen tegelijkertijd ook enkele nieuwigheden introduceren. Zo komt er deze zomer een cocktailbar en worden er enkele evenementen in een nieuw jasje gestoken. Zowel oud en jong zal zich weer kunnen amuseren, ook de ouders en grootouders, want de kinderen kunnen er veilig spelen in de afgesloten kidscorner. Via onze socialemediakanalen doen we een oproep naar ons publiek om ons te laten weten welke muziekavonden er georganiseerd mogen worden: nostalgische retrovibes, R&B of rock…”

Gratis inkom

“Er staan enkele leuke acties op het menu en voor de hongerige klanten zal er barbecue zijn. Er is niet alleen plaats voor feestvierders, ook sportievelingen zullen met de Bar La Gare Classic serieus aan hun trekken komen. We organiseren bovendien een tienerparty, een dartstoernooi én spelletjes bierpong. Het meest interessante is misschien wel dat de inkom gratis blijft en dat wij ongeveer de enige plek in dit land zijn waar er in vergelijking met vorig jaar geen prijsstijgingen zijn. Verder komt er heel wat lokaal dj-talent langs. Ook Bjorn Verhoeven komt plaatjes draaien en topmuzikanten Bram en Lennert komen het dak van de tent spelen. Bar La Gare is elke donderdag open tussen 14 en 1 uur. Op vrijdag en zaterdag blijven we tot 2 uur open. Op zondag doen we de deuren dicht om 23 uur”, besluit Pieter. (JD)

Meer info op www.facebook.com/popupbarlagare.