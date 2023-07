Bar la Gare: chillen in de Kortemarkse Krekemeersen

Ook dit jaar kan je, al voor het zesde jaar, in Kortemark terecht in Bar la Gare. Dé zomerbar bij uitstek bevindt zich in de Krekemeersen.

Nog tot en met 13 augustus kan je er terecht voor een gevarieerd aanbod. Enkele evenementen worden in een nieuw jasje gestoken én er is een cocktailbar. Voorts is er ook een kidscorner. Ook sportievelingen komen met de Bar La Gare Classic aan hun trekken. De zomerbar is elke donderdag open tussen 14 en 1 uur, op vrijdag en zaterdag zelfs tot 2 uur. Op zondag sluiten de deuren om 23 uur. (BV)

