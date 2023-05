Bar Canard opent de deuren: “Concept zal aanslaan bij dertigers die tijdens de weekends graag nog eens een dansje placeren”

Op de plek waar in het verleden de bekende horecazaken The Palace, Chiqon en Vanilla nog hun onderkomen vonden, opent Elewout Sanou (43) vrijdag de deuren van Bar Canard. “Dit concept zal zeker aanslaan bij dertigers die tijdens de weekends nog eens graag een dansje placeren. Een dergelijke tent miste Roeselare nog.”

De horecazaak in de Delaerestraat, quasi recht tegenover de Paterskerk, lokte in het verleden tal van feestvierders. Was het nu The Palace, Chiqon of Vanilla: heel wat uitgaanders waagden zich er tijdens de weekends wel eens aan een danspasje. Nadat Vanilla de deuren sloot, stond het pand al een tijdje leeg. Elewout Sanou (43), een Nederlander die sinds 2002 in Roeselare woont, liet er al eerder zijn oog op vallen.

“Horeca zit in mijn bloed. Vroeger werkte ik onder andere in d’Hoeve in Lichtervelde en in de Kleine Stooringhe in Roeselare.” Toch koos Elewout ruim tien jaar geleden voor een totaal andere carrière. Hij ging aan de slag in Mediamarkt waar hij inmiddels uitgroeide tot een vaste waarde. “Die job zal ik ook blijven beoefenen, maar nu bleek het plots ook financieel haalbaar om toch ook terug te keren naar de horeca. ”

Uitzoeken

Aanstaande vrijdag opent Elewout de deuren van Bar Canard. “De naam verwijst naar de vele feestjes die hier in het verleden al gebouwd zijn. Bedoeling is dat dat tijdens de weekends opnieuw kan gebeuren. Met mijn concept hoop ik vooral dertigers naar hier te lokken. Dat doe ik onder meer met dj’s die ook vroeger in dit pand muziek uit de jaren 80 en 90 draaiden.”

Bar Canard zal aanvankelijk van maandag tot en met zaterdag open zijn, al wil Elewout eerst nog uitzoeken op welke dagen de horecazaak het best open is.

Luchter heeft feestjes niet overleefd

“Ik speel voorlopig nog met tal van ideeën. Dartsen op dinsdag of weer een afterwork zoals vroeger op donderdag. Het belangrijkste is dat we nu, tijdens het verlengde weekend, terug de deuren van deze bruisende horecazaak kunnen openen. Een dergelijke tent miste Roeselare nog.”

De voorbije weken kreeg het horecapand een serieuze opfrissingsbeurt. Zo werd het interieur helemaal aangepakt. “Een nieuwe vloer, een laagje verf. De bekende luchter van weleer is wel verdwenen. Die heeft de vele feestjes van vroeger niet overleefd.”