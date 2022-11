Bar Bulot verhuist naar vroegere Hertog Jan locatie in Zedelgem

Opmerkelijk nieuws uit de Hertog Jan Restaurant Group: de luxe-brasserie Bar Bulot verhuist op 16 december van de witte villa in de Brugse deelgemeente Sint-Michiels naar de ruime, vroegere Hertog Jan locatie in Zedelgem. “In een gloednieuw, somptueus kader zul je er van de klassieke gerechten kunnen genieten”, klinkt het bij Gert De Mangeleer en Joachim Boudens.

Restaurant Bar Bulot, een concept van chef Gert De Mangeleer en medevennoot Joachim Boudens dat intussen met een Michelinster werd bekroond, verhuist zo dus van de plaats waar het voor Hertog Jan destijds allemaal begon naar de moderne, ruime locatie in Zedelgem waar het driesterrenrestaurant kon doorgroeien. De zaak langs de Torhoutsesteenweg in Sint-Michiels opende als zomerse pop-up vol Franse flair, nadat eerder L.E.S.S. op deze locatie haar eerste stapjes zetten.

Bar Bulot was in het begin een pop-up geïnspireerd op de Noord-Franse bistro met het accent op vis, schaal- en schelpdieren maar vervelde mettertijd tot volwaardige luxe-brasserie met eigentijdse en vaak ook lichtere versies van de Belgische en Franse klassiekers.

Hoofdkantoor

Hertog Jan verhuisde al in 2014 naar de omgebouwde boerderij Hof De Pleyne in Zedelgem waar het zo’n vier jaar doorging als toprestaurant. Na de stopzetting van Hertog Jan bleef het monumentale gebouw echter nog gebruikt worden als hoofdkantoor van de Hertog Jan Restaurant Group, als ruimte voor feesten en evenementen en als voorbereidingskeuken om de verschillende restaurants te bevoorraden en ondersteunen.

Huur loopt af

“Reden voor de verhuis is ook dat huur van de villa in Sint-Michiels eind dit jaar af loopt. Het is dan ook de juiste periode om Bar Bulot, letterlijk, een nieuwe bestemming te geven. Vanaf 16 december kun je nu in een gloednieuw, somptueus kader van de klassieke Bar Bulot-keuken genieten”, klinkt het bij Gert De Mangeleer en Joachim Boudens.

Bar Bulot zal dus ook in Zedelgem eigentijdse versies van grote klassieke bereidingen aanbieden, met af een toe een knipoog uit het innovatieboek van chef Gert De Mangeleer.