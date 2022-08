Bar Astère is de nieuwe troef van het Gaverkasteel: “Grote toog is het pronkstuk”

Bistro-taverne-tearoom ‘t Gaverkasteel heeft er met Bar Astère een serieuze troef bij. De gloednieuwe realisatie zorgt ervoor dat uitbater Maxim Vandenbulcke plaats kan bieden aan 60 tot 70 extra couverts. “De infrastructuur biedt alle mogelijkheden om ook tijdens de winterperiode volwaardig te kunnen werken.”

Twee jaar is de dynamische horecaman Maxim Vandenbulcke aan de slag in het Gaverkasteel in het gemeentelijk Gaverdomein in de Vercruysse de Solartstraat. “De coronaperikelen waren uiteraard geen bondgenoot, niettemin kunnen we van bij de opstart van een succes gewagen”, verduidelijkt Maxim.

“Het doet deugd dat niet alleen veel Deerlijknaren maar ook mensen uit het omliggende de weg naar hier hebben gevonden. We zijn hier ideaal gelegen in een prachtig groen kader en met ruimschoots speelmogelijkheden voor de jongste garde.”

“De nieuwe infrastructuur die we nu gerealiseerd hebben, zat eigenlijk al in de plannen die we vooropgesteld hadden toen we de exploitatie van het Gaverkasteel hebben overgenomen. In het begin waren het twee tenten. Eind vorig jaar hebben we een winterbar opgestart. Een hele constructie die een gespecialiseerde firma in enkele uren had opgebouwd met veel hout waarin je je als het ware in een soort bergchalet waande. Het was voor ons een testcase naar de toekomst die we verder wilden uitgaan met het Gaverkasteel.”

Die voorlopige constructie werd na de winter weer afgebroken en heeft nu plaatsgemaakt voor een blijvend gebouw naast het restaurantgedeelte van het Gaverkasteel.

“Een grote investering die we helemaal zelf gefinancierd hebben, maar we zijn heel tevreden over het uiteindelijke resultaat”, gaat Maxim verder.

IJsjes

“De reacties van ons publiek zijn unaniem lovend. Het is een ruime houten skeletbouw met grote glaspartijen die ook perfect aansluit op ons terras en de groene omgeving. Onze grote toog is zonder meer het pronkstuk.”

“Door de bijkomende ruimte kunnen we 60 tot 70 extra ‘eetplaatsen’ realiseren. In de zomermaanden draaiden we al voortreffelijk. ‘s Winters heb je geen terras en waren de plaatsen beperkter. Nu kunnen we ook in de donkere maanden voldoende mensen op een comfortabele manier ontvangen. Voortaan kan ik zowel ‘s zomers op het terras als tijdens de wintermaanden in Bar Astère een capaciteit van 120 gasten verzekeren.”

“Waarvan de naam Astère? Die is weloverwogen. De naam verwijst naar Astère Vercruysse de Solart die hier vroeger kasteelheer was. Het Gaverkasteel zelf is daarenboven gelegen in de Vercruysse de Solartstraat. En de naam Astère bekt dan ook nog eens voortreffelijk… In bar Astère serveren we allerlei drankjes en tapa’s. Het tea-roomgebeuren zal er ook plaatsvinden met onder meer pannenkoeken, wafels, ijsjes, verwenbordjes… Het restaurant blijft afgescheiden maar het een kan perfect in het ander overlopen. Onze bistro annex Bar Astère is elke dag, uitgezonderd maandag en dinsdag, open van 13 tot 1 uur.”