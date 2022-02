Bakkerij wordt frituur in Emelgem: “Droom van mijn vrouw gaat in vervulling”

Balvir Singh en zijn vrouw Haramakal Kaur openen op vrijdag 4 maart de nieuwe ‘Frituur Sahib’ op de hoek van de Prinsessestraat met de Gravenstraat, waar enkele jaren geleden nog Franky Vandenberghe zijn bakkerij had. “Het was de droom van mijn vrouw om met een eigen frituur te beginnen.”

Balvir woont al 18 jaar in België. “Daarvoor woonde ik een viertal maanden in Duitsland”, zegt hij. “België had mijn voorkeur omdat hier familie van mij woonde én omdat het hier goed is om te wonen én te werken. Mijn vrouw kwam 8 jaar geleden naar België. We hebben ondertussen een dochtertje van 3 jaar dat Sahib heet, naar wie we nu onze frituur noemen.”

Een Indisch koppel – ze hebben ondertussen de Belgische nationaliteit – dat een frituur opent, zal voor sommige mensen nogal raar lijken. “Maar dat is het niet”, vervolgt Balvir. “Indiërs hebben wel een totaal andere eetcultuur dan de Belgen, maar na al die jaren weten we ook wel hoe lekker Belgische frieten en snacks zijn. En we zijn ook niet de enige Indiërs die in België een frituur uitbaten.”

Sauzen

Balvir en Haramakal deden wel al heel wat ervaring op in frituren in Gent, waar ze ook een aantal jaren woonden “Zowel mijn vrouw als ik werkten er in een frituur en leerden daar hoe je goeie Belgische frieten bakt en een frituur runt. Alleen keek ik in het begin nogal op dat je hier in de frituren kunt kiezen tussen zoveel verschillende sauzen. We zijn wel van plan later een keer met enkele Indische snacks en sauzen uit te pakken.”

Dat het paar Gent voor Emelgem ruilde heeft zo zijn redenen. “Familieleden van ons baten hier nachtwinkels uit in de Baron de Pélichystraat en in de Baronstraat. En mijn vrouw en ik zochten een tijdje naar een geschikte woning en locatie om de ‘frituurdroom’ van mijn vrouw waar te maken. Die woning vonden we hier in de Prinsessestraat 88 waarna we verhuisden van Gent naar Emelgem.”

Met deze eigen frituur maken we de droom van Haramakal waar

Balvir en ook zijn vrouw hadden geen grote aanpassingsproblemen in ons land. “Nee, niet echt. Niet in Gent, maar ook niet hier in Emelgem. We hebben al goede contacten met enkele buren. Uiteraard heerst hier een heel andere cultuur, maar daar hebben wij geen problemen mee. Mijn ouders en broer wonen nog in Indië. De jongste twee jaar konden we hen niet opzoeken door corona, maar als alles weer normaal is zullen we hen wel weer bezoeken of zullen zij eens hier met vakantie komen.”

Opening

Volgende week vrijdag 4 maart openen Balvir en Harkamal hun nieuwe ‘Frituur Sahib’. “We zijn al maanden bezig met de inrichting en de voorbereiding. Nu is het even nog alles uittesten om dan op vrijdag 4 maart officieel van start te gaan. We zullen voorlopig telkens open zijn van 17 tot 22 uur. We zien wel hoe de zaak loopt en het is niet uitgesloten dat we later ook op de middag zullen openen. Maar ik blijf nu ook nog altijd werken als magazijnier in een bedrijf in het Oost-Vlaamse Aalter.”