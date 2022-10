Bakker Steven begint afhaalpunt voor ontbijtkoeken op zondag

Wat als de laatste bakkerij van het dorp de deuren sluit? Desselgemnaar Steven Seynaeve bedacht een handige oplossing: een pop-upafhaalpunt waar je elke zondag verse ontbijtkoeken kan ophalen.

Al enkele jaren beschikt Desselgem over een heuse automatenshop in de Nieuwstraat. Steven Seynaeve verkoopt er, naast drankjes en vers brood, onder meer bereide gerechten en verse aardbeien. Sinds kort kan je er ook elke zondag terecht om vooraf bestelde ontbijtkoeken op te pikken. “Ik speelde al een tijdje met het idee om ontbijtkoeken in de automaten te verkopen, maar dat is niet ideaal. Het is bijvoorbeeld moeilijk om pistolets knapperig te houden”, legt hij uit.

Bestellijst

Het idee om een afhaalpunt op zondag te beginnen, kwam pas onlangs. De sluiting van bakkerij Biebuyck, enkele honderden meters verderop, deed Steven opnieuw nadenken. “De laatste warme bakker stopte ermee, dat kon ik niet zomaar laten gebeuren. Daarom heb ik de voorbije weken een paar testdagen gehouden. Via Facebook heb ik een beetje reclame gemaakt, maar de bestellingen verdubbelden week na week.”

Met de hulp van zijn vaste leverancier, bakker Lorenzo uit Ingelmunster, stelde Steven een bestellijst met 36 producten samen. “Gaande van pistolets en croissants over stokbroden tot ovenkoeken en speciale ontbijtkoeken.” Wie bestelt voor vrijdagavond om 20 uur, mag zijn ontbijtkoeken op zondagvoormiddag tussen 7 en 10 uur ophalen.

Lovende reacties

De reacties op het initiatief zijn lovend, volgens Steven. “De mensen zijn tevreden, ja. Zeker ook de wat oudere mensen, die nog gemakkelijk telefonisch kunnen bestellen. Om het afhaalpunt nog wat meer bekendheid te geven, overweeg ik om flyers te verspreiden in de gemeente”, zegt Steven, die al over uitbreiding denkt. “Als het een succes wordt, kunnen we de service ook op zaterdag aanbieden. Of het gamma uitbreiden? Maar dat is voor later.”

Wie het eens wil proberen, kan voor komende zondag én uitzonderlijk ook voor Allerheiligen nog een bestelling plaatsen. Daarna moet je heel even geduld oefenen, tot zondag 27 november. “Zowel de bakker als ikzelf nemen in november een paar weken verlof. Niet ideaal, maar de voorbije weken zaten we nog in de testfase. Vanaf eind november gaan we er volledig voor”, klinkt het. (PNW)

Een bestelling doorgeven, kan via de website www.bakkersteven.be, per e-mail via bestel@bakkersteven.be of telefonisch via 0472 47 85 83.