“Bakken in zelfde soort frietvet”: Birgen (44) en Jordy (38) zetten ‘Frituur Snack Viviane’ voort in Oudenburg

De bekende frituur Viviane heeft nieuwe uitbaters: Birgen Olivier (44) en Jordy Vanhove (38). De twee schoonbroers willen het succesrecept voortzetten, want zo behouden ze onder meer de naam.

Frituur Snack Viviane was al sinds vorig jaar gesloten door gezondheidsproblemen van zaakvoerster Viviane De Cock (64). De frituur, die in februari 1985 de deuren opende, was tot ver buiten de regio bekend – zelfs vanuit de regio’s Brugge en Diksmuide kwamen ze naar de Brugsesteenweg 218 in Roksem afgezakt. De goeie ligging was een reden voor het succes, maar ook de huisgemaakte bereidingen van Viviane vielen ferm in de smaak.

“We gaan ook online verkopen en pakken uit met eigen rundsburger”

“Stoofvlees, vol-au-vent, spaghettisaus, koeientong, varkensgebraad… Klanten verlangden echt naar die zelfgemaakte gerechten, burgers en snacks”, zegt Viviane. “Dat de zaak nu wordt overgelaten, is voor mij het einde van een hoofdstuk. Ik krijg heel wat reacties, sommigen denken zelfs dat ik de zaak zal heropenen. (lacht) Maar mijn opvolgers zijn zeer gedreven en hebben er heel veel zin in. Ik wil iedereen bedanken voor de vele mooie jaren, wederzijdse steun en vertrouwen, babbels en dankbaarheid.”

Birgen, afkomstig uit Roeselare, en Westkerkenaar Jordy willen de frituur vanaf midden volgende week openen. Ze krijgen daarbij hulp van Jordy’s zoon Branco (20). “Ikzelf heb al restaurantervaring, Jordy heeft al 20 jaar in een frituur in De Panne gewerkt en heeft ook het diploma van friturist. Oorspronkelijk hadden we het plan opgevat om catering te verzorgen. Maar omdat we nagenoeg elke dag voorbij Frituur Snack Viviane passeerden, groeide het idee om de zaak over te nemen. Vooral Jordy droomde van een eigen frituur”, legt Birgen uit. “Na enkele maanden onderhandelen is het zover. We behouden de naam – die is nu eenmaal zo bekend – en zien daar nu al veel reacties op komen. We zullen inzetten op verse bereidingen, pakken ook uit met een eigen rundsburger en gaan ook online verkopen.”

Zelfde kwaliteit

“Leuk weetje: we behouden dezelfde frieten en bakken die in hetzelfde soort frietvet zoals Viviane het deed. Zo garanderen we de toekomstige klanten dezelfde hoge kwaliteit.”