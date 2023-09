Babette neemt Circus 157 in Dranouter over van Anaelle

Vanaf dit weekend wordt Babette Jacques (23) de nieuwe uitbaatster van Circus 157 in Dranouter, waar ze haar beste vriendin Anaelle Turpin (24) opvolgt. Zij wordt event-planner bij Team Wauw in Kortrijk.

Circus 157 was maar liefst 41 jaar lang een dorpscafé, dat toen nog De Pelikaan heette. Toen de uitbaters stopten, werd het café in 2015 aangekocht door Salima El Bakali en Pieter Dierickx, en De Pelikaan werd een thema- en eetcafé met Circus 157 als naam. Het is de codenaam voor de luchtaanval op Rijsel op 5 mei 1942 tijdens de Tweede Wereldoorlog. “Ondertussen weet ik dit verhaal boeiend over te brengen aan de klanten,”, vertelt Babette Jacques, die nu de nieuwe uitbaatster wordt. “De zaak is ook niet helemaal nieuw voor mij. Ik draai al drie jaar mee eerst als jobstudente, daarna als flexi.”

Anaelle startte in Circus 157 in het coronajaar 2020. “Noodgedwongen schakelden we toen over op takeaway. Het was dus zeker niet de start die ik voorzien had. Ik blik ondertussen wel terug op een leerrijke periode. Ik ben zeker niet langer het schuchter meisje dat hier startte. Ik ben ontzettend blij dat Babette de uitdaging aangaat om hier aan de slag te gaan.” Onder Anaelle kreeg het indoorspeelplein een prominente plaats achteraan het café. Deze speelruimte wil Babette nog meer in de kijker zetten. “We denken eraan om de ruimte ook op woensdagnamiddag open te stellen voor bijvoorbeeld verjaardagsfeestjes en ook een verhuur rond communiefeesten te plannen.” Onder Babette wordt Circus 157 nog meer een familiale brasserie. “Voortaan bieden we elke donderdagavond streetfood aan. Met de opening op vrijdag is er een happy hour tussen 18 en 20 uur met aperitiefhapjes.” (MDN)

Circus 157 in Dranouter is open op donderdag en vrijdag vanaf 15 uur, op zaterdag en zondag vanaf 11 uur. De keuken is doorlopend open.