AZ Groeninge krijgt label van Gault&Millau voor ziekenhuismaaltijden

AZ Groeninge behaalt als eerste ziekenhuis een Gault&Millau label voor hun patiëntenmaaltijden. Dit na een jaar lang onderzoek en proefsessies van de inspecteurs van Gault&Millau naar kwaliteit, smaak, presentatie en meer van de patiëntenmaaltijden in AZ Groeninge.

Vorig jaar proefden Gault&Millau-inspecteurs op acht verschillende momenten telkens 16 middagmaaltijden en hun dieetvarianten: de gerechten die geserveerd worden aan de patiënten dus. Iedere dag worden 900 warme patiënten-maaltijden opgediend. Daarnaast worden ook dagelijks ontbijt en avondmaal 1.800 keer geserveerd.

Voor dit onderzoek werden gespecialiseerde inspecteurs ingezet. “In het verleden hebben die naast restaurants ook maaltijden in ziekenhuizen en woonzorgcentra gecontroleerd waardoor ze met kennis en ervaring op het terrein komen” getuigt Marc Declerck, CEO Gault&Millau. “De erkenning van de hoge kwaliteit van de patiëntenmaaltijden in AZ Groeninge is het gevolg van een sterk toegenomen engagement in de ziekenhuissector om dat belangrijke aspect in de zorgverstrekking letterlijk drie keer per dag bovenaan de agenda te zetten.”

Tien criteria

Warme lunchmaaltijden werden systematisch geanalyseerd en geëvalueerd op basis van een tiental criteria. Naast evidente aspecten zoals smaak, aroma, textuur en consistentie van de maaltijdcomponenten (hoofdingrediënt, groentegarnituur, zetmeelcomponent en saus) werden ook smaakevenwicht en -samenhang beoordeeld. Verder besteedde het Gault&Millau inspectieteam aandacht aan andere criteria zoals serveertemperatuur van de maaltijden, versheid en seizoengebondenheid van de gebruikte ingrediënten maar ook finale afwerking en presentatie van de maaltijd en conformiteit tussen beschrijving op de menukaart en realiteit op het bord werden grondig onderzocht.” “Naast de medische zorgverstrekking beschouwen we de kwaliteit van onze maaltijden als cruciaal in het helingsproces van onze patiënten. Vandaar dat AZ Groeninge daar al vele jaren hoog op inzet. We zijn bijzonder verheugd met de kwaliteitserkenning door een instituut als Gault&Millau. Dit bevestigt onze aanpak om nog meer dan voorheen dat onderdeel van onze zorgverstrekking te ontplooien”, luidt het bij de directie.

Naast de warme maaltijden werden ook aanbod en service van de broodmaaltijden doorgelicht. Die worden geserveerd als ontbijt en avondmaal via een broodbuffetwagen. Daarvoor werden de kwaliteit en de diversiteit van de maaltijdcomponenten (broodvarianten, zoet en hartig beleg, salades…) geïnspecteerd en geëvalueerd. “Ook onze patiënten werden in het ganse proces betrokken want hun stem is voor ons van groot belang. Tussen de verschillende audits door werden ze meermaals bevraagd. Dit over alle afdelingen heen, van geriatrie tot materniteit”, aldus Philip Dupont van AZ Groeninge. Marc Declerck benadrukt daarbij het belang van het teamwerk: “Zonder de medewerking van het enthousiaste AZ Groeninge keukenteam en zonder de gemotiveerde ingesteldheid van de directie die daarvoor de nodige middelen ter beschikking stelde, zouden we dit project nooit succesvol afgerond hebben.”