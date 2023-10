Awards van 15de Brugs Bierfestival uitgereikt

In café Bernie’s Beer Bar op de Vrijdagmarkt werden de awards van het 15de Brugs Bierfestival, dat plaats had op 10 juni dit jaar, uitgereikt. De award Populairste Bier, dat dus het meest geproefd werd op het festival, gaat naar de Tjolder Tripel van de bouwerij Tjolders uit Tielt. De award Beste Bier, waarbij de ratings op de bierapp UNTPPD tijdens het festival als maatstaf gold, is dan weer voor brouwerij ’t Verzet uit Anzegem met bier Barrel Aged Mighty Matroesjka editie 2022. En ten slotte is er de award Populairste Brouwerij; die gaat naar Brouwerij De Meester uit Anzegem. Deze brouwerij viel duidelijk in de smaak want de stand werd het meest bezocht. (PDV/foto PDV)