Avondrust pakt uit met pop-upbar

Het feestcomité van Avondrust organiseert deze zomer vier zaterdagen een pop-upbar in de tuin achter het woonzorgcentrum. Zomerbar Deman opent een eerste keer op zaterdag 25 juni. “Iedereen is hier dan welkom voor een lekkere cocktail, een tapasplankje of een coupe verse aardbeien van bij de boer om de hoek.”

“Van bij de opstart van Avondrust was het onze visie dat elke bewoner, onafhankelijk van zijn of haar financieel vermogen, het recht heeft om deel te nemen aan elke vorm van activiteit. Van het eten van een pannenkoek tot een uitstapje naar zee of met de autocar op bedevaart: alle kosten voor die activiteiten worden gedragen door het woonzorgcentrum”, vertelt Sven Verté, kinesitherapeut bij Avondrust.

Daarom wordt er dus om de twee jaar een groot tuinfeest georganiseerd, waarop telkens zo’n zeshonderd eters én een duizendtal sympathisanten afkomen.

“Sinds het beging van de coronacrisis is dat jammer genoeg ‘on hold’ gezet en moeten we dus op zoek naar andere inkomsten; zo was er onlangs een kaarting en organiseerden we een koekenverkoop. Omdat onze bewoners en hun families echter blijven hunkeren naar de gezellige drukte van het vroegere tuinfeest, hebben we nu beslist om tijdens de zomermaanden vier zaterdagen lang een sfeervolle zomerbar in te richten op ons domein. Want het tuinfeest zelf, dat leek ons op dit moment nog niet verantwoord voor de bewoners, hier zó’n grote massa bijeenbrengen”, aldus Sven Verté.

Zicht op het kasteel

In de plaats van één tuinfeest, krijgen de bewoners dus vier onvergetelijke zaterdagen voorgeschoteld. De eerste zaterdag om aan te stippen is 25 juni.

“Een lekkere cocktail, een tapasplankje, een croque monsieur of een coupe verse aardbeien van bij de boer om de hoek: iedereen is dan welkom om hier samen met onze bewoners te komen meegenieten. Ook mensen die hier toevallig passeren met de fiets. Net zoals met het tuinfeest van vroeger, willen we onze bewoners, hun families en de hele buurt met elkaar verbinden, en als dit aanslaat kan de pop-upbar misschien een jaarlijks terugkerend gegeven worden”, hoopt het feestcomité.

Zomerbar Deman – naar de adellijke familie die ooit het kasteel van de Witte Paters bewoonde – wordt mooi ingebed in het groene domein van het woonzorgcentrum. “Het is hier heel leuk zitten tussen de bomen, met zicht op het kasteel. Eigenlijk zouden we deze prachtlocatie nog veel meer moeten uitspelen”, zegt Sven Verté. “De zomerbar zal sfeervol aangekleed worden, met zelfgemaakte loungezeteltjes en muzikale omlijsting. Bedoeling is de buitenwereld naar binnen te brengen, wat ook leuk is voor onze bewoners. Iedereen is hier die vier zaterdagen dus meer dan welkom.”