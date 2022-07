Astrid en Erwin zijn nieuwe uitbaters van Mandeldaele in Emelgem

Astrid Savic en haar partner Erwin David zijn sinds begin juni de nieuwe uitbaters van café Mandeldaele op het Emelgemseplein. “Erwin en ik willen er hier weer een écht dorpscafé van maken, waar iedereen zich thuis voelt”, zegt Astrid.

David Galle nam in volle coronaperiode café Mandeldaele over, maar het duurde toch nog tot mei 2021 eer hij de deuren kon openen. “Hij wilde er ook een café-restaurant van maken en in de zaal shows organiseren met Vlaamse zangers en zangeressen. Maar het werd geen succesverhaal, deels omwille van de coronanasleep en ook omdat de trouwe klanten van het bloeiende dorpscafé van weleer – zoveel cafés zijn er in Emelgem niet meer – hun stamcafé niet terugvonden.”

Moeilijke start

Toen we David vroegen waarom hij met het café en restaurant al na een jaar weer stopte, zei hij ook dat de zaak een moeilijke opstart kende. “En ik ben ook een beetje het slachtoffer van mijn verleden, waarin een en ander organisatorisch misliep”, zei hij.

Astrid Savic en Erwin David, die Pittemnaars zijn en Mandeldaele een beetje kenden, hoorden dat David met het café wilde stoppen en sloten een contract met de brouwerij om vanaf 1 juni de zaak te runnen.

“Vóór we Mandeldaele overnamen, waren we een adviesbureau voor firma’s die het moeilijk hadden”, vervolgt Astrid. “Ikzelf ben in Sint-Joost-ten-Node geboren en ben eigenlijk verpleegkundige van opleiding.”

Dartsclub

David had ergens nog gehoopt dat hij zou kunnen blijven als kok, maar Astrid ontkende dat. “Het is ook niet de bedoeling dat we hier een restaurant met uitgebreide kaart zullen uitbaten. Het is in de eerste plaats een café waar mensen een keertje de honger kunnen stillen met een spaghetti of een croque-monsieur. Een café waar er een kaartclub is, waar een biljart, flipperkast en voetbaltafel staat. We hebben nu ook een dartshoek en we willen een dartsclub oprichten. Het eerste jaar wordt voor Erwin en ik een kennismaking met de Emelgemnaren en hun tradities. En wie weet komt er misschien in de toekomst ooit weer Peer Ommegang of Emelgemse Feesten!”

Eén show per maand

In de feestzaal zal er één keer per maand een show zijn, maar dat wordt georganiseerd door zangeres Conny Brooks die de zaal huurt. Er zijn nu al drie shows gepland op 24 september, 29 oktober en 19 november, telkens vanaf 11 uur.

Café Mandeldaele zal open zijn vanaf 9 uur. “Ikzelf sta in het café van 9 uur tot een stuk in de namiddag, Erwin neemt de avonden voor zijn rekening”, besluit Astrid. (IB)