Aspergefeesten bij boer Deswarte zijn een schot in de roos

Twee dagen lang stroomden de bezoekers massaal toe op hoeve ‘Het Renthof’ van boer Marc Deswarte en zijn zonen in het Franse Ghyvelde, net over de schreve bij Adinkerke. Het erf was omgetoverd in een bruisend plein met stalletjes streekproducten, een zomers terras, oude landbouwkarren die in een museum thuishoren en garnaalvisser te paard Marius Dugardeyn met zijn trekpaard.

Zaterdag noteerde organisator Frank Cailliau zo’n 600 bezoekers, zondag ging de teller gezwind richting 1000. “We hebben het concept van ons vroegere champagneweekend in Bray-Dunes een beetje aangepast, en wat een succes”, reageert Frank enthousiast. “Dit typische boerenerf schept meteen de sfeer die de bezoekers waarderen en die aansluit bij de streekproducten die te koop worden aangeboden. Daarvoor werken we samen met de organisatie ‘Les trésors de Flandre’ die de lokale producten en tradities promoot. Betere asperges dan die van boer Swartje vind je nergens, en die passen perfect bij de Oostduinkerkse garnalen van de garnaalvissers te paard en de garnalensoep van de Koninklijke Orde van de Paardevissers. Met een glaasje champagne van de betere champagnehuizen uit de Franse Aube (Christian Péligri, Gremillet en Aline Juvenelle) smaken alle degustatiegerechtjes van voormalig sterrenchef Rudy De Volder nog beter! En voor de verzamelaars waren er speciale champagnepakketten met unieke champagnecapsules.”

De bezoekers konden meteen zien hoe en waar boer Swartje zijn asperges en zijn maïs kweekt en ze kregen ook de gelegenheid om de fossielduinen te verkennen.