Arthur en Céderic heropenen Soeur Sourire als eetcafé

Goed en wel een jaar na de start van café ’t Oud Gemeentehuis heropenden Arthur Dewaele en Céderic Molly ook Soeur Sourire in het centrum van de Deerlijk. “We mikken op een ander publiek dan voorheen. Geen nachtcafé meer maar een eetcafé”, stellen de ondernemende twintigers in koor.

Arthur Dewaele (26) uit Vichte en Céderic Molly (24) uit Waregem stammen beiden uit een bakkersfamilie. “Vooraleer de pa van Céderic een eigen zaak opstartte in Waregem, heeft hij nog stage gelopen bij ons in de bakkerij in Vichte”, start Arthur zijn verhaal. “Onze ouders zijn al jarenlang vrienden en hetzelfde kan eigenlijk van Céderic en mij gezegd worden. We zijn beiden al geruime tijd in de horeca actief. Zo werkten we al samen voor verschillende horecaprojecten en pop-upevents van Laurent Van Parys en Maxim Declercq uit Waregem.”

De OG

Stilaan koesterden ze de droom om een eigen zaak uit de grond te stampen. Ze begonnen uit te kijken naar iets geschikt om over te nemen, maar die zoektocht leverde aanvankelijk maar weinig op. De bal ging pas goed aan het rollen toen ze hoorden dat Frederic Windels en Brecht Vandenborre de nieuwe eigenaars waren geworden van ‘t Oud Gemeentehuis en iemand zochten om de zaak te runnen.

In april van vorig jaar heropenden ze ‘de OG’. Het werd een succes want in geen tijd maakten ze er een gezellig café van waar mensen van alle leeftijden over de vloer komen. En nu willen ze ook Soeur Sourire in de Rodenbachstraat, jarenlang een van de populairste cafés van Deerlijk, nieuw leven inblazen. “Een heel bekende zaak waarin we heel wat mogelijkheden en opportuniteiten zagen”, gaan Arthur en Céderic verder.

Nieuw terras

“De Soeur was een café dat vooral ’s avonds laat floreerde. Daar stappen wij van af. We gaan voor een ander concept. Geen louter drinkcafé maar een eetcafé, maar iedereen is hier uiteraard ook welkom om gewoon een pintje te komen drinken. Wat er allemaal op de eetkaart staat? We kiezen resoluut voor eenvoudige, lekkere gerechten: croques, varkenswangetjes of vol-au-vent met frietjes, slaatjes, spaghetti, lasagne… We garanderen ook een snelle service zodat onze ‘eters’ op een half uur à drie kwartier zullen bediend zijn.”

“We hebben een dertigtal plaatsen binnen. Het interieur kreeg geen ingrijpende metamorfose maar de petrolblauwe kleur zorgt niettemin voor een nieuwe aanblik. Het ruime terras werd voorzien van gloednieuw wit meubilair en moet een echte trekpleister worden. We zijn open van woensdag tot en met zondag en dat telkens van 11 tot 23 uur. We zien het helemaal zitten, ook al omdat de gemeente hier het aanpalende gemeentepark in een nieuw kleedje wil steken.”